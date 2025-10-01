W tekście przedstawiam osobisty pogląd na aktualną kondycję stanu systemu bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli służb specjalnych oraz rozszerzającego się katalogu zagrożeń wynikających, moim zdaniem, z zaplanowanych działań obcych służb specjalnych, w szczególności rosyjskich i białoruskich.

Obserwujemy oto bowiem dzisiaj kumulację pewnych zdarzeń, do których zaliczyć można: kryzys na granicach wschodniej i zachodniej, a także zarówno typowe, jak i nieoczywiste konsekwencje trwającej od kilku lat wojny na Ukrainie. Na to nakłada się łańcuch tajemniczych incydentów związanych z atakami na polską infrastrukturę a także, moim zdaniem celowe i zaplanowane, wywoływanie i podsycanie niepokojów społecznych, w tym pogłębianie zaniepokojenia społecznego w postaci kreowania wrażenia słabości państwa i jego instytucji.