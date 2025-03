Ewa Szadkowska: Sojusz Antyneonów

Od razu wyjaśniam osobom, które mogą być zszokowane tytułem: to zgrabne określenie zapożyczyłam od sędziego Pawła Hajdysa, członka Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Aequitas”. W swojej opinii (Sojusz Antyneonów i jego liczne „sukcesy”) zwraca on uwagę na to, że „Sojusz Antyneonów forsuje nową, mającą powszechnie obowiązywać wykładnię art. 180 konstytucji, wedle której sędziowie są nieusuwalni, ale jak się bardzo chce, to można ich usunąć”. I ostrzega, że jeśli stworzy się precedens w dotychczas respektowanej zasadzie nieusuwalności sędziów, to „otworzy się puszkę Pandory, z której wyfruną argumenty dla każdej kolejnej władzy politycznej do usuwania niechcianych sędziów”.