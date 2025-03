Andrzej Gomułowicz: Votum separatum

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Grzęda 28 stycznia 2025 r. złożył zdanie odrębne do wyroków NSA z 17 grudnia 2024 r. (sygn. akt: II FSK 486/24, II FSK 355/22, II FSK 338/22). W składzie kolegialnym doszło wśród sędziów do różnicy zdań. Wyodrębniły się dwa stanowiska: większościowe i mniejszościowe. Sędzia NSA Jan Grzęda, będący w mniejszości, argumentował, że w pierwszej instancji (WSA) orzekały osoby, które nie miały uprawnień do orzekania. Dlatego, jego zdaniem, zachodzi przesłanka nieważności z art. 183 § 2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, którą – zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. – NSA bierze pod uwagę z urzędu. Skoro skład wojewódzkiego sądu administracyjnego był sprzeczny z przepisami prawa, to wyrok tego sądu należało uchylić.