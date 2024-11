Łukasz Guza: Sułtani giftu

W okresie Bożego Narodzenia także dziennikarze mogą liczyć na dobre słowo i drobne upominki „z rynku” – a to słodycze, a to bilety do teatru, czasem książki, może butelka wina. Koledzy z działu ekonomicznego, którzy „z rynkiem” mają najwięcej styczności, dziennikarzy najczęściej obdarowywanych nazywają „sułtanami giftu”. Określenie to jak ulał pasuje jednak także do rządzących w kontekście zmian w prawie pracy lub szerzej: w polityce społecznej. Już od dłuższego czasu wprowadzanie lub samo komunikowanie takich nowelizacji odbywa się w formule „dobry pan, czyli aktualna władza, a to czternastą emeryturę przyzna, a to czterodniowy tydzień pracy zapowie”.