Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

GUS: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,4 proc. Przyczyną zmiany regulacyjne

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,4 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Publikacja: 26.08.2025 11:12

GUS: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,4 proc. Przyczyną zmiany regulacyjne

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

Mikołaj Fidziński

Tym samym urząd potwierdził szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z początku sierpnia. Odczyt jest wyższy niż w czerwcu (5,2 proc.) oraz przed rokiem (5 proc.), pozornie wyłamując się ze wzorca sezonowego, zgodnie z którym w „cieplejszych” miesiącach stopa bezrobocia rejestrowanego jest najniższa w ciągu roku ze względu na wzmożony popyt na pracowników sezonowych, m.in. w budownictwie, turystyce i rolnictwie.

Wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego nie jest jednak tym razem sygnałem nagłego, wyraźnego pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Zdaniem analityków, skok z 5 proc. w maju do 5,2 proc. w czerwcu i 5,4 proc. w lipcu to przede wszystkim efekt wejścia w życie nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Z jednej strony, ograniczyła ona liczbę wyrejestrowań bezrobotnych (nie otrzymują oni już comiesięcznych wezwań do urzędu w celu potwierdzenia gotowości do pracy, ale będą wykreślani z ewidencji dopiero po trzech miesiącach), z drugiej: poluzowała możliwości rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny (pojawiła się m.in. możliwość rejestracji według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, jako bezrobotni mogą rejestrować się już też rolnicy).

Można domniemywać, że gdyby nie te zmiany regulacyjne, stopa bezrobocia rejestrowanego pozostawałaby stabilna. A tak: urosła o 0,4 pkt proc. w dwa miesiące (względem maja). Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 830,8 tys. bezrobotnych. To oznacza, że w miesiąc przybyło ich blisko 34 tys., a względem tegorocznego minimum z maja (tj. jeszcze przed reformą): 48 tys. Dość zauważyć, że w lipcu było o ponad 34 tys. wyrejestrowań bezrobotnych mniej niż jeszcze w maju i jednocześnie o ponad 19 tys. nowych zarejestrowań.

W urzędach pracy zarejestrowanych jest też o ponad 65 tys. bezrobotnych więcej niż rok temu.

Reklama
Reklama

Stopa bezrobocia według BAEL w drugim kwartale w dół

Warto przypomnieć, że w urzędach pracy rejestrują się nie tylko osoby przede wszystkim poszukujące stałej pracy, ale też choćby te, które chcą uzyskać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie nie każda osoba poszukująca pracy rejestruje się w urzędzie pracy. Z tych przyczyn wydaje się, że lepszym miernikiem „temperatury” na rynku pracy, jeśli chodzi o bezrobocie, są wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Metodologia Międzynarodowej Organizacji Pracy zakłada, że na podstawie ankiet wylicza się, ile osób nie ma pracy, ale aktywnie jej poszukuje i jest gotowych ją podjąć.

Zgodnie ze świeżymi, opublikowanymi również we wtorek danymi z BAEL, na koniec drugiego kwartału takich osób było 503 tys., co dawało stopę bezrobocia na poziomie 2,8 proc. To oznacza wyraźny spadek względem pierwszego kwartału (gdy mieliśmy 600 tys. bezrobotnych i stopę bezrobocia 3,4 proc.), acz jednocześnie lekki wzrost względem drugiego kwartału 2024 r. (gdy stopa bezrobocia wynosiła 2,7 proc., a bezrobotnych było 472 tys. osób).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Stopa Bezrobocia Praca Kadry Bezrobotni Gospodarka GUS Makroekonomia Bezrobocie

Tym samym urząd potwierdził szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z początku sierpnia. Odczyt jest wyższy niż w czerwcu (5,2 proc.) oraz przed rokiem (5 proc.), pozornie wyłamując się ze wzorca sezonowego, zgodnie z którym w „cieplejszych” miesiącach stopa bezrobocia rejestrowanego jest najniższa w ciągu roku ze względu na wzmożony popyt na pracowników sezonowych, m.in. w budownictwie, turystyce i rolnictwie.

Wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego nie jest jednak tym razem sygnałem nagłego, wyraźnego pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Zdaniem analityków, skok z 5 proc. w maju do 5,2 proc. w czerwcu i 5,4 proc. w lipcu to przede wszystkim efekt wejścia w życie nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Z jednej strony, ograniczyła ona liczbę wyrejestrowań bezrobotnych (nie otrzymują oni już comiesięcznych wezwań do urzędu w celu potwierdzenia gotowości do pracy, ale będą wykreślani z ewidencji dopiero po trzech miesiącach), z drugiej: poluzowała możliwości rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny (pojawiła się m.in. możliwość rejestracji według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, jako bezrobotni mogą rejestrować się już też rolnicy).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Weto prezydenta utrudni życie nie tylko pracującym w Polsce Ukraińcom
Rynek pracy
Weto Karola Nawrockiego może utrudnić życie polskim firmom i pracownikom z Ukrainy
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Solidny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Spadło zatrudnienie. Stopy w dół?
Rynek pracy
Solidny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Spadło zatrudnienie. Stopy w dół?
W krajach Unii ubywa wakatów. Czy umacnia się rynek pracodawcy?
Rynek pracy
W krajach Unii ubywa wakatów. Czy umacnia się rynek pracodawcy?
Firmy zaczynają odkrywać potencjał neuroróżnorodności
Rynek pracy
Firmy zaczynają odkrywać potencjał neuroróżnorodności
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Praca za granicą nie zawsze jest atutem w CV
Rynek pracy
Praca za granicą nie zawsze jest atutem w CV
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie