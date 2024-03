Janusz Wojciechowski o Zielonym Ładzie: Rosja używa żywności jak broni, musimy reagować

- Ważne jest, by te ramy przedłużyć, tak długo, jak trwa liberalizacja handlu z Ukrainą, bo rolnicy są grupą poszkodowaną – mówił Wojciechowski. W jego ocenie są wszelkie podstawy, by przedłużyć tę pomoc publiczną, ale do tego potrzebne są decyzje polityczne na najwyższym szczeblu. - Myślę, że warto, by Polska postawiła ten temat na najbliższej Radzie – zauważył komisarz. Jego zdaniem trudna sytuacja rolników może się przedłużać, ale ta pomoc będzie obciążać budżety krajowe, nie europejskie. To pozwoli na dopłaty do cen wybranych surowców rolnych.

Komisja będzie podejmować decyzje co do uruchomienia narzędzi ochronnych w handlu z Ukrainą w ciągu 21 dni, to ogromna zmiana wobec kilku miesięcy z aktualnego układu.

- Teraz jest kwestia trilogu. PE zgłosił poprawki do tego rozporządzenia, w przyszłym tygodniu odbędą się negocjacje z Radą i Komisją – zapowiedział Wojciechowski.

Jak wspomniał, pojawiają się „z góry nierealne” pomysły, by KE wykupiła 20 mln ton ziarna i dostarczyła je do głodujących krajów Afryki. Zdaniem Komisarza, nie zgodzą się na to choćby afrykańscy farmerzy. - Nie traktujmy Afryki jako regionu, który funkcjonuje poza regułami świata – powiedział Wojciechowski. – Kto to proponuje, nie zna reguł handlu światowego. Podobnie dopłaty do eksportu to jedno z największych wykroczeń wobec reguł handlu – mówił.