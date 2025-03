Nie wiemy, jak na kłótnię Trumpa z Zełenskim reagują Amerykanie (wiemy tylko o reakcji ważnych polityków czy publicystów, ale ona jest zazwyczaj związana ze znanymi wcześniej poglądami na temat obecnego prezydenta USA). Jednak już kilka tygodni temu, co wykazał sondaż renomowanego ośrodka Pew, było wiadomo, że poparcie dla członkostwa Ameryki w NATO spada (jest mniejsze o 3 punkty procentowe niż rok wcześniej). Co najważniejsze – po raz pierwszy ponad połowa wyborców o poglądach republikańskich uważa, że USA nie mają żadnych korzyści lub mają niewielkie z członkostwa w sojuszu. A co najmniej do końca przyszłego roku (w listopadzie 2026 są wybory połówkowe do Kongresu) republikanie będą robić, co zechce Trump.

Wojna teraz zapowiada się na znacznie dłuższą, czyli potrzebne będą nowe wydatki europejskich sojuszników idące w dziesiątki miliardów euro.

Czy to, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i polityczną w czołowych krajach Europy, jest w ogóle możliwe? Zwłaszcza, że dodatkowe dziesiątki miliardów trzeba będzie wydawać na wzmocnienie własnych armii.

Co po kłótni Trump-Zełenski przywódcy europejscy będą próbowali zrobić w najbliższych dniach?

W najbliższych dniach europejscy przywódcy będą próbowali – najpierw w Londynie, potem w Brukseli, a poza tym w licznych rozmowach telefonicznych – ratować sytuację. Deklarowane przez nich twarde stanie u boku Ukrainy w tej chwili oznacza zwiększenie poparcia zbrojeniowego. Bo to ukraińscy żołnierze zostali realnymi gwarantami bezpieczeństwa. Według szacunków, zachodniej broni wystarczy im albo do końca lata, albo – w wersji optymistycznej - do końca roku.

Prezydent USA Donald Trump po zakończeniu rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Foto: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Są też pomysły wspólnego przekonywania Trumpa, by ratować Zachód jako całość - także w odniesieniu do pomocy Ukrainie. Najaktywniejsza jest premier Włoch Giorgia Meloni, która jako liderka europejskich konserwatystów ma dobre kontakty z amerykańskim prezydentem. Chce zwołać pilny szczyt przywódców Europy i USA. Meloni w tej misji ratunkowej ma najwyraźniej wsparcie brytyjskiego premiera Starmera. Biorąc pod uwagę werbalne pochwały Trumpa wobec Polski może w takie działania powinni się zaangażować i politycy naszego kraju?