Ministerstwo ostrzega przed nową metodą oszustów. Na „Poradnik bezpieczeństwa”

Choć akcja związana z rozsyłaniem „Poradnika bezpieczeństwa” rozpoczęła się stosunkowo niedawno, oszuści zdążyli już wymyślić, w jaki sposób można za jego pomocą wyłudzić dane, pieniądze, a nawet okraść lokal. MSWiA ostrzega przed możliwymi próbami oszustwa.

Publikacja: 09.02.2026 12:03

„Poradnik bezpieczeństwa” to darmowa książeczka, która była rozsyłana przez Pocztę Polską

"Poradnik bezpieczeństwa" to darmowa książeczka, która była rozsyłana przez Pocztę Polską

Małgorzata Krzystała

„Poradnik bezpieczeństwa” ma formę książeczki, która zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób należy zachować się w sytuacjach kryzysowych. Opisuje m.in. zasady ewakuacji, sygnały alarmowe oraz zawiera listy ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia na wypadek nagłych sytuacji.

Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Poradnik bezpieczeństwa i nie tylko. Oto nowe usługi w aplikacji mObywatel

Książeczka została przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi.

Poradnik w wersji papierowej trafił już do ponad 16 milionów rodzin, a od 5 lutego jest dostępny w mObywatelu.

Na czym polega metoda oszustów na „Poradnik bezpieczeństwa”?

Choć poradnik miał poprawić bezpieczeństwo Polaków, okazuje się, że w krótkim czasie stał się narzędziem w rękach oszustów, którzy działają na kilka sposobów. Jedną z metod jest podszywanie się pod dystrybutorów materiałów rządowych i sprzedaż dodatkowych broszur lub żądanie opłat za poradnik.

W przypadku wizyty osoby, która podaje się za urzędnika, należy żądać okazania legitymacji oraz zweryfikować tożsamość kontrolera w administracji

Zdarza się też, że oszuści żądają od mieszkańców podania danych (np. PESEL), a nawet wejścia do lokalu pod pretekstem dystrybucji materiałów. Oprócz tego próbują wyłudzać dane przez fałszywe SMS-y i linki. Szczególnie niebezpieczne są fałszywe kontrole mieszkań. W takim przypadku oszuści mogą bowiem okraść lokal.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że „Poradnik bezpieczeństwa” służy celom edukacyjnym i nie nakłada żadnych obowiązków na mieszkańców. Ponadto jest całkowicie bezpłatny i każda osoba może poprosić o dodatkowe egzemplarze np. w urzędzie, pobrać ze stron rządowych lub z mObywatela. Nie odbywają się również żadne kontrole czy audyty mieszkań ani sprzedaż broszur. W przypadku wizyty osoby, która podaje się za urzędnika, należy żądać okazania legitymacji oraz zweryfikować tożsamość kontrolera w administracji. Poza tym wszystkie próby oszustwa należy zgłaszać na policję.

