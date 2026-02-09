„Poradnik bezpieczeństwa” ma formę książeczki, która zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób należy zachować się w sytuacjach kryzysowych. Opisuje m.in. zasady ewakuacji, sygnały alarmowe oraz zawiera listy ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia na wypadek nagłych sytuacji.

Książeczka została przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi.

Poradnik w wersji papierowej trafił już do ponad 16 milionów rodzin, a od 5 lutego jest dostępny w mObywatelu.

Na czym polega metoda oszustów na „Poradnik bezpieczeństwa”?

Choć poradnik miał poprawić bezpieczeństwo Polaków, okazuje się, że w krótkim czasie stał się narzędziem w rękach oszustów, którzy działają na kilka sposobów. Jedną z metod jest podszywanie się pod dystrybutorów materiałów rządowych i sprzedaż dodatkowych broszur lub żądanie opłat za poradnik.