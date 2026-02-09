Aktualizacja: 09.02.2026 12:29 Publikacja: 09.02.2026 12:03
„Poradnik bezpieczeństwa” ma formę książeczki, która zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób należy zachować się w sytuacjach kryzysowych. Opisuje m.in. zasady ewakuacji, sygnały alarmowe oraz zawiera listy ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia na wypadek nagłych sytuacji.
Książeczka została przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi.
Poradnik w wersji papierowej trafił już do ponad 16 milionów rodzin, a od 5 lutego jest dostępny w mObywatelu.
Choć poradnik miał poprawić bezpieczeństwo Polaków, okazuje się, że w krótkim czasie stał się narzędziem w rękach oszustów, którzy działają na kilka sposobów. Jedną z metod jest podszywanie się pod dystrybutorów materiałów rządowych i sprzedaż dodatkowych broszur lub żądanie opłat za poradnik.
Zdarza się też, że oszuści żądają od mieszkańców podania danych (np. PESEL), a nawet wejścia do lokalu pod pretekstem dystrybucji materiałów. Oprócz tego próbują wyłudzać dane przez fałszywe SMS-y i linki. Szczególnie niebezpieczne są fałszywe kontrole mieszkań. W takim przypadku oszuści mogą bowiem okraść lokal.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że „Poradnik bezpieczeństwa” służy celom edukacyjnym i nie nakłada żadnych obowiązków na mieszkańców. Ponadto jest całkowicie bezpłatny i każda osoba może poprosić o dodatkowe egzemplarze np. w urzędzie, pobrać ze stron rządowych lub z mObywatela. Nie odbywają się również żadne kontrole czy audyty mieszkań ani sprzedaż broszur. W przypadku wizyty osoby, która podaje się za urzędnika, należy żądać okazania legitymacji oraz zweryfikować tożsamość kontrolera w administracji. Poza tym wszystkie próby oszustwa należy zgłaszać na policję.
