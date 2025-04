Tajemnicze zniknięcie białoruskiej opozycjonistki postawiło na nogi polskie służby, ale już po fakcie. Sprawę, pod kątem ewentualnego czynu kryminalnego badał wydział terroru warszawskiej policji. Nie potwierdzono by do niego doszło.

Kto zasilał środkami fundację Anżaliki Melnikawej i dlaczego wraz z nią zniknęły pieniądze z konta?

Melnikawa prowadziła od 2022 roku w Warszawie Fundację Białoruś Liberty – była jej prezesem. Przychód fundacji w 2023 roku wyniósł blisko 421 tys. zł, z czego największą darowiznę na działalność statutową otrzymała od Media Consulting Services Ltd. – spółki założonej w Londynie przez Theo Carvalho de Oliveira, obywatela francuskiego, rezydenta Tajlandii.

Telewizja Biełsat, powołując się na źródło w MSZ, ujawniła, że niedawno z konta fundacji Białoruś Liberty zniknęły pieniądze. Chodzi o ponad 100 tys. euro, większość tych środków pochodziła z UE i była przeznaczona na wsparcie Rady Koordynacyjnej. Część pieniędzy pochodziła z innych źródeł i miała zasilić białoruskich Cyberpartyzantów. To najtajniejsza białoruska organizacja opozycyjna, która od pięciu lat ujawnia wrażliwe dla reżimu w Mińsku dane. Melnikawa miała pozyskiwać dla niej środki.

– Nie miała dostępu do informacji, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo członków naszego zespołu – zapewnia „Rzeczpospolitą” Julianna Szemetowiecz, przedstawicielka Cyberpartyzantów.

Melnikawa miała jednak dostęp do danych osobistych wielu osób zaangażowanych w działalność białoruskiej opozycji w Europie.

Anżelika Melnikawa wciąż nie odnaleziona. Na Białorusi odnalazły się jej córki i mąż

Zarówno mąż, jak i rodzice opozycjonistki, do których udało się dodzwonić niezależnym białoruskim mediom, potwierdzają, że dzieci (ma dwie nieletnie córki) znajdują się na terenie Białorusi. Przekonują zaś, że nie wiedzą, gdzie znajduje się Anżelika Melnikawa. Nic nam nie wiadomo by rodzina jej zgłosiła zaginięcie i chce by jej szukano.