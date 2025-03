Tajemnicze zaginięcie białoruskiej opozycjonistki. Służby badają sprawę

Andżelika Melnikawa reprezentowała jedną z najważniejszych organizacji białoruskiej opozycji demokratycznej za granicą – Radę Koordynacyjną. Zrzesza m.in. ludzi z wileńskiego biura liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, ale też przebywającego w Polsce byłego ambasadora i ministra kultury Białorusi Pawła Łatuszki. W ubiegłym roku do tzw. parlamentu na uchodźstwie białoruscy opozycjoniści przeprowadzili własne wybory przez internet.

Reklama

– To bardzo zmotywowana i ambitna osoba. To dzięki jej pracy Rada Koordynacyjna nawiązała współpracę z parlamentami wielu państw. Odpowiadała też za wsparcie działalności Cyberpartyzantów (grupa zrzeszająca antyreżimowych hakerów – red.). Liczę na to, że polskie służby jak najszybciej ustalą miejsce jej pobytu – mówi „Rzeczpospolitej” Łatuszka. Jak twierdzi, działacze białoruskiej opozycji w Polsce, zwłaszcza członkowie Rady Koordynacyjnej, często są zastraszani przez reżimowe służby. – Było wiele przypadków, gdy na Białorusi zatrzymywano krewnych przebywających poza granicami kraju opozycjonistów. Wiele osób otrzymywało groźby – dodaje.

Białoruska opozycjonistka z dziećmi opuściła Polskę. Służby badają sprawę

Melnikawa uciekła wraz z mężem i dziećmi (ma dwie nieletnie córki) na Ukrainę podczas antyrządowych protestów na Białorusi w 2020 roku (była tam dwukrotnie zatrzymywana). Stamtąd przeprowadziła się do Polski i dołączyła do działającego w Warszawie opozycyjnego białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego (NAU). W ubiegłym roku awansowała na przewodniczącą Rady Koordynacyjnej i tym samym stała się jedną z najważniejszych postaci w białoruskim ruchu demokratycznym. Według Łatuszki, były mąż opozycjonistki (z którym w międzyczasie się rozwiodła) miał wrócić na Białoruś kilka dni temu. O miejscu pobytu Melnikawej i jej córek na razie niewiele wiadomo.

Czytaj więcej Polityka Andrzej Poczobut. Cztery lata w kazamatach Łukaszenki Dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi stał się jednym z najważniejszych...

– Polskie służby odebrały informację, że przedstawiciele Rady Koordynacyjnej Białorusi od kilku dni nie mają kontaktu z przewodniczącą rady Andżeliką Mielnikawą. Według wiedzy polskich i partnerskich służb ta osoba przebywała od wielu tygodni poza Polską. Polskie służby będą wspierać działania służb innych państw oraz Rady Koordynacyjnej Białorusi w celu ustalenia miejsca pobytu pani Mielnikawej – komentował na portalu X w sobotę Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W niedzielę po południu powiedział „Rz”, że nie posiada nowych informacji w tej sprawie.