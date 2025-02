W nielegalnych wytwórniach funkcjonariusze znaleźli również 2 tys. litrów alkoholu w butelkach i pojemnikach o różnej pojemności. Chociaż oznaczenia na butelkach wskazywały, że jest to alkohol znanej marki, to po zbadaniu składu chemicznego okazało się, że to alkohol stworzony na bazie środków biobójczych. Jego spożycie mogło być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

Wszystkie te produkty trafiały najpierw do pośredników, a następnie były sprzedawane jako oryginalne przez internet - za pośrednictwem portali aukcyjnych i sklepów sieciowych.

Pomysłodawca i szef przestępczej grupy został aresztowany

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Zatrzymanym postawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania przestępstw polegających na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym, którego nie mieli prawa używać oraz obrotu takimi środkami. Pomysłodawca jest podejrzany o założenie i kierowanie grupą - decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Śledczy szacują, że straty Skarbu Państwa wynikające z niezapłacenia akcyzy wynoszą blisko 34 mln zł. Sprawa – jak zaznaczają policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej łódzkiego CBŚP - „ma charakter rozwojowy”.

Za obrót towarami z podrobionymi znakami grozi wysoka grzywna oraz do 2 lat więzienia. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu lub dopuszcza się go w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności.