Na początku lipca zawiadomił o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków przez ówczesną szefową Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Magdalenę Witko.

– Nikogo nie reprezentuję, złożyłem zawiadomienie we własnym imieniu. Jestem przekonany o winie, która ciąży na byłej prokurator okręgowej. Cała rodzina zginęła w płomieniach, wypadek był drastyczny i głośny medialnie. Prokurator Witko miała obowiązek zainteresowania się sprawą – mówi „Rz” mec. Czajka. I wskazuje: – W ciągu około dziesięciu dni nie podjęto żadnych działań wobec kierowcy BMW, a kiedy to zrobiono, opuścił już Polskę. A trzeba go było od razu zatrzymać, doprowadzić, przesłuchać, zatrzymać prawo jazdy i paszport, zakazać wyjazdu z kraju – wskazuje nam mec. Mariusz Czajka.

Zawiadomienie na prok. Witko złożył już do nowego kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb., ostatecznie trafiło do prokuratury w Płocku. – Złożyłem tam już zeznania, jeszcze mnie nie poinformowano o przeniesieniu sprawy do Katowic – mówi mec. Czajka.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadził prok. Krzysztof Wiernicki – we własnych działaniach nie widzi błędów, w mediach przekonywał, że sprawie zaszkodził były minister Zbigniew Ziobro, który ujawnił prędkość BMW, czym „wystraszył” sprawcę.

Niedawno „GW” ujawniła, że Sebastian M. otrzymał tam status rezydenta. Czy to go ochroni?

„Status ten w świetle postanowień umowy dwustronnej o współpracy prawnej w sprawach karnych pomiędzy RP a ZEA nie stanowi podstawy do odmowy ekstradycji – ani obligatoryjnej, ani fakultatywnej” – odpowiada nam prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego Adama Bodnara.