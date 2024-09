O co jest podejrzany mężczyzna w mundurze, który mówił o wysadzaniu wałów?

Zatrzymany w czwartek po południu 26-latek, który w mundurze funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego straszył wysadzeniem wałów przeciwpowodziowych pod Wrocławiem, na razie nie jest podejrzany o sabotaż, a o utrudnianie akcji ratowniczej – ustaliła „Rz”. To może się zmienić, bo ABW pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia, w tym przede wszystkim motywacji mężczyzny.

Do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu wpłynęły materiały z Delegatury ABW we Wrocławiu, dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 172 kk - poinformował „Rzeczpospolitą” prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Art. 172 kodeksu karnego mówi o tym, że kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podszywali się i dezinformowali. Dlaczego?

Na podstawie materiałów ABW prokurator wszczął w piątek śledztwo w sprawie podejmowania „w okresie od 16 do 19 września 2024 r. we wsi w województwie dolnośląskim w gminie Czernica czynności polegających na przeszkadzaniu w działaniach mających na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach w związku z akcją ratowniczą prowadzoną na skutek wystąpienia zagrożenia powodziowego” oraz „podejmowania się, w miejscu i w czasie jak wyżej, czynności polegających na podawaniu się za funkcjonariusza publicznego i wykonywania w związku z tym czynności związanych z funkcją” (czyn z art. 227 kk). „Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” - mówi ten przepis.