Jak Samer A. znalazł się w Orlenie? ABW ostrzegała Daniela Obajtka

Według naszej wiedzy, bydgoski prokurator prowadzący sprawę VAT i podejrzanego Samera A., napisał oficjalnie do Orlen S.A. czy osoba taka jest zatrudniona w spółce. Odpisano mu, że nikt o takim imieniu i nazwisku w spółce Orlen S.A. nie pracuje.

– Jeśli tak, to Orlen ewidentnie wprowadził polską prokuraturę w błąd. Szwajcarska spółka należy do jej grupy kapitałowej. Dlaczego więc ukryto tą informację? – zastanawia się jeden z naszych rozmówców.

Wiceprezes Orlenu: To ja zatrudniłem Samera A.

Kto i dlaczego zatrudnił Samera A. w Orlenie?

Michał Róg, ówczesny wiceprezes Orlenu ds. handlu w rozmowie z „Rz” potwierdza, że poznał Samera A. podczas pracy w biznesie, i zdecydował się go zatrudnić z powodu jego „20-letniego doświadczenia w światowym tradingu”. Czy prawdą jest, że otrzymał od ABW ostrzeżenie w jego sprawie? – Nie skomentuję tego. Służby po to są, to ich obowiązek, zwłaszcza wobec takiej spółki jak Orlen – odpowiada enigmatycznie (zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu Samer A. wyda oświadczenie).

– Obajtek miał pretensje do Michała Roga, i do szefa bezpieczeństwa Orlenu Zbigniewa Laska, który nie zadbał o to, by uniemożliwić zatrudnienie takiej osoby – twierdzi jedno z naszych źródeł.