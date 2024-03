Zamach pod Moskwą: Rosjanie rozdają laptopy uczniom za bohaterstwo

Do ataku doszło 22 marca wieczorem. Czterech napastników, uzbrojonych w broń maszynową, wtargnęło do hali Crocus City Hall, gdzie gromadzili się uczestnicy koncertu grupy Pionier i zaczęli strzelać do ludzi. Napastnicy, w czasie trwającego ok. 15 minut ataku, podpalili halę.



Zamach na halę koncertową pod Moskwą: Dwóch uczniów lokalnej szkoły nagrodzonych za bohaterstwo

W ataku zginęło 137 osób, a 182 zostały ranne. Był to najbardziej krwawy zamach terrorystyczny w Moskwie od 2004 roku i ataku na szkołę w Biesłanie (wówczas śmierć poniosło ok. 300 osób).



Islam Chalilow i Artiem Donskow, otrzymali laptopy i wyrazy wdzięczności za ratowanie ludzi w czasie ewakuacji z Crocus City Hall

Sprawcy ataku zostali zatrzymani po ucieczce z miejsca ataku w obwodzie briańskim. Rosjanie podają, że są to obywatele Tadżykistanu, którzy próbowali przedostać się na Ukrainę. Ukraina zaprzecza jednak jakoby miała coś wspólnego z zamachem.



Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie — Prowincja Chorasan, afgański odłam Państwa Islamskiego.