Gwałtowne zamieszki na festiwalu erytrejskim w Stuttgarcie. Politycy domagają się surowych konsekwencji

Według Ralfa Kusterera służba publiczna i policja muszą wreszcie zostać wzmocnione. - Ośmieszamy się, gdy tymczasem powinniśmy chronić i wzmocnić nasze prawo do demonstracji i zgromadzeń. Aby to osiągnąć, musimy działać konsekwentnie. Ten, kto nie przestrzega tych zasad, traci do nich prawo – powiedział. Miasto Stuttgart planuje wkrótce skontaktować się z dotkniętymi grupami.

Stuttgart. Czy można było zakazać organizacji festiwalu kultury erytrejskiej

- W przyszłym tygodniu natychmiast rozpoczniemy rozmowy z lokalnymi stowarzyszeniami w Stuttgarcie – poinformował w sobotni wieczór miejski pełnomocnik do spraw integracji, Gari Pavkovic. - W regularnych rozmowach z różnymi organizacjami migrantów zachowujemy jasne zasady, w myśl których nie tolerujemy w Stuttgarcie konfliktów i zamieszek związanych z sytuacją w krajach pochodzenia - dodał.



W opinii władz Stuttgartu nie było powodów do zakazania festiwalu kultury erytrejskiej. Jak poinformowały: „Zgromadzenia w zamkniętych pomieszczeniach nie wymagają zgłoszenia”. Jednocześnie zapowiedziały wyciągnięcie konsekwencji z wyników śledztwa prokuratury.

W lipcu również doszło do zamieszek podczas festiwalu kultury erytrejskiej w heskim mieście Giessen. Co najmniej 26 policjantów zostało rannych, gdy przeciwnicy wydarzenia zaatakowali służby bezpieczeństwa, rzucając kamieniami i butelkami oraz detonując bomby dymne.

Także organizatorzy wydarzenia w Giessen byli blisko związani z kontrowersyjnym rządem wschodnioafrykańskiego kraju. Z kolei w sierpniu podczas festiwalu ertrejskiego w Sztokholmie doszło do gwałtownych zamieszek, w wyniku których obrażenia odniosło ponad 50 osób.