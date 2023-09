Berlin zawiesił dobrowolne przyjmowanie migrantów z Włoch

Według rzecznika ministerstwa Niemcy wnoszą największą kontrybucję w UE i obiecały przyjąć łącznie 3500 osób. Do tej pory Niemcy przyjęły za pośrednictwem tego mechanizmu 1731 osób z innych krajów UE, w tym 1043 z Włoch. W tym względzie rząd federalny „wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności humanitarnej”.

Włochy nie przyjmują już zawracanych migrantów

Jednak „od pewnego czasu” Włochy nie przyjmują już osób z Niemiec, które zgodnie z przepisami dublińskimi musiałyby zostać repatriowane.

Zgodnie z tym rozporządzeniem osoby te zostały najpierw zarejestrowane w UE we Włoszech, a następnie nielegalnie dotarły do Niemiec. Według rzecznika dotyczy to ponad 12 400 osób, z czego tylko 10 zostało dotychczas zawróconych do Włoch.

Rzecznik Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ostrzegł, że wszystkie państwa UE muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań. Gdy tylko rząd włoski ponownie zastosuje się do przepisów dublińskich, będzie można wznowić dobrowolny europejski mechanizm solidarności.

Dramat na włoskiej Lampedusie. Stan wyjątkowy

Tymczasem sytuacja na włoskiej śródziemnomorskiej wyspie Lampedusa stale się pogarsza.