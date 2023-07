Niemcy i wojna arabskich klanów. Za Odrą powstaje coraz więcej organizacji przestępczych o korzeniach etnicznych

Ralph Ghadban, znany ekspert od tych spraw, oblicza, że libańskie klany mają obecnie ok. 7 tys. członków, a syryjskie dwa razy mniej. Przed falą imigracyjną proporcje były odwrotne i Libańczycy zatrudniali przybywających Syryjczyków do przestępczych akcji. Pragną się uwolnić spod tej kurateli, co prowadzi do zbrojnych konfliktów. Nie bez znaczenia są zdaniem Ghadbana podziały polityczne, gdyż Syryjczycy sięgają nierzadko po argumenty, że Liban jest nadal częścią wielkiej Syrii i to oni powinni rządzić w przestępczym biznesie.

Informacje o przestępczości klanów pojawiły się w statystykach dopiero w ubiegłym roku

Nie wiadomo, jaki będzie rezultat konfrontacji o berliński bar PapaAri. Lokal jest tłem w procesie o milionowe odszkodowania, jakiego domaga się znany raper Anis Ferchichi „Bushido” od swego byłego menedżera Arafata Abou-Chakera. Ten ostatni jest szefem jednego z największych klanów rodzinnych arabskiego pochodzenia.

PapaAri został już ostrzelany w przeszłości i jak twierdzi „Bild”, Abou-Chaker miał wtedy ujawnić policji, że sprawcą miał być Ashraf Remmo, jeden z członków kolejnego wielkiego klanu Remmo wywodzącego się z Libanu. To jego ludzie zasłynęli kradzieżą z berlińskiego muzeum przed kilku laty złotej monety o ciężarze 100 kg oraz napadem na zbiór dzieł jubilerskich w Dreźnie, prawdopodobnie najcenniejszy w Europie. Sprawców wykryto, co nie ogranicza działalności gangu liczącego ok. 500 członków, dwa razy więcej niż klan Abou-Chakera. Oba są na ścieżce wojennej i przygotowują się do otwartej konfrontacji.

Z rządowych statystyk wynika, że w Niemczech działało w 2021 r. 47 klanów przestępczych z udziałem 869 podejrzanych o dokonanie przestępstw imigrantów, czyli przybyszów starających się o prawo stałego pobytu w kraju. Stanowią 11,6 proc. podejrzanych o uczestnictwo w przestępczości zorganizowanej. Działają też organizacje, w których dominują obywatele określonych krajów. Prym wiodą te zdominowane przez Niemców – 261. Na drugim miejscu są zorganizowane grupy przestępcze z wiodącym udziałem Turków – 90. Polacy z 34 grupami zajmują czwarte miejsce, za Albańczykami – 40. Libańskich jest 15. Syryjskich jeszcze nie ujęto w statystykach.