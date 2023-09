Niemcy konkurują z Tajlandią jako cel turystyki seksualnej. Policja jest bezsilna

Z oficjalnych danych rządowych wynika, że każdego dnia około miliona mężczyzn w Niemczech korzysta z usług seksualnych. Mimo spadających cen roczne obroty branży ocenia się na 14 mld euro. Federalny Urząd Statystyczny ocenia, że prostytucją zajmuje się 23 700 osób. Realne liczby są o wiele wyższe i mowa jest nawet o 400 tys. Zdaniem policji w kraju działa całkowicie legalnie niemal 2300 domów publicznych. Ich liczba rośnie.

Mimo rosnących patologii nie ma wielu głosów nawołujących do zmiany niezwykle liberalnego prawa. Pochodzi sprzed dwu dekad. W uchwalonej w czasach rządów SPD i Zielonych ustawie potraktowano prostytucję jak zawód nieróżniący się od innych, objęty ubezpieczeniami społecznymi, zasiłkami w czasie bezrobocia i świadczeniami emerytalnymi.

Model nordycki. Jak Europa walczy z prostytucją

W ogromnej mierze jest to fikcja, gdyż niewielki odsetek zajmujących się tym osób jest zarejestrowanych. Nowelizacja ustawy sprzed kilku lat wprowadzała pewne zmiany, w tym kary do pięciu lat więzienia dla klientów, którzy korzystali z usług świadomi tego, że mają do czynienia z osobami zmuszanymi do nierządu. To przepis martwy.

Z danych PE wynika, że ponad połowa ankietowanych nabywców seksu w Niemczech zauważyła sutenera bądź handlarza ludźmi i jemu płaciła. Jednak 39 proc. uważało, że po zapłaceniu za kobietę mają prawo robić z nią, co zechcą.

Niedawna rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywa więc Niemcy, a także Holandię do wprowadzenia tzw. modelu nordyckiego, a więc karania klientów. Podobno model ten skutecznie działa od wielu lat w Szwecji. Także we Francji, gdzie od kilku lat klientom prostytutek grozi 1,5 tys. euro kary.