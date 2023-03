Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Funkcjonariusze zatrzymali pociąg na stacji Guben w powiecie Spree-Neisse i ujęli podejrzanego. Okazał się on obywatelem Polski. Prawdopodobnie ciężko ranna 17-letnia dziewczyna, którą zaatakował mężczyzna, została przewieziona natychmiast do szpitala. Ale, jak zapewnił rzecznik policji, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na razie policja nie informuje o szczegółach ataku.

Informację o zajściu policja otrzymała około godziny 13:20. Funkcjonariusze znaleźli u zatrzymanego 37-letniego mężczyzny przedmiot podobny do siekiery.

Mężczyzna miał przebiec przez kilka wagonów pociągu regionalnego z Cottbus do Frankfurtu nad Odrą, ale nie udało się dotąd ustalić, na jakiej stacji wsiadł. Policja nie stwierdziła też u podejrzanego działania pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nie wiadomo, co było motywem ataku.

Mężczyzna został zabrany na komisariat policji. Po południu dochodzeniowcy zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków.