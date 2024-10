Jednak na razie, mimo wzrostu cen i spadków sprzedaży, „małpki” utrzymują się na powierzchni i nadal odgrywają wielką rolę w polskiej mapie alkoholowej, choć, jak zauważają analitycy CMR – ich sprzedaż spadła niemal o połowę od 2020 r.

Ogółem spożycie i sprzedaż alkoholu w Polsce spada niemal we wszystkich kategoriach. W pierwszym półroczu 2024 r. Polacy kupili o 5 proc. mniej wódki (pod względem litrów, nie wartości sprzedaży) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość sprzedaży spadła tylko o 1 proc., ale to efekt inflacji.

– Gdybyśmy cofnęli się do 2020 r., to patrząc na okres skumulowany pierwszych sześciu miesięcy 2024 r., mamy 40-proc. niższy wolumen sprzedaży „małpek” – mówi Roman Szymanda, menedżer ds. rozwoju produktu w firmie CMR. Nie zmieniają się jednak zwyczaje: nadal sprzedaż „małpek” (i piw) ostro rusza o poranku, gdy Polacy idą do pracy.

Zapotrzebowanie na „małpki” o poranku

– Gdybyśmy skumulowali sprzedaż godzinową do godzin porannych (od godz. 6 do 12) i porównali ze sprzedażą od południa do nocy, to jedna czwarta sprzedaży wódek najmniejszych (90 ml i 100 ml) odbywa się w godzinach dopołudniowych, a trzy czwarte po południu, do wieczora i nocy, z największym wzrostem sprzedaży od godz. 16 do 20 – mówi Szymanda. Do południa sprzedawanych jest 24 proc. największych „małpek” (o pojemności 200 ml). W tym samym czasie sprzedaje się niemal jedna trzecia mocnego piwa (29 proc.). Wśród najmniejszych wódek (90/100ml) przed południem sprzedaje się więcej opakowań wódek czystych niż smakowych. Wódki smakowe są z reguły słabsze: trunek popularnej marki ma 28 proc. zawartości alkoholu, podczas gdy wódka czysta tej samej marki – już 40 proc.

Ogólnie w Polsce pijemy więcej wódek czystych – w pierwszym półroczu 2024 r. 62 proc. sprzedanej wódki to wódka czysta. – W przypadku wódek smakowych 65 proc. to małe pojemności, w najtańszych wódkach czystych udział „małpek” rośnie z 62 proc. w zeszłym roku do 67 proc. w tym roku – mówi Roman Szymanda.