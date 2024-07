W pierwszym półroczu 2024 roku Francja sprzedała 106,7 mln butelek szampana, o 15,2 proc. mniej niż w ubiegłym roku, który był wyjątkowy, na poziomie zbliżonym do 2019 r. „Niedobra sytuacja geopolityczna i gospodarcza na świecie, a także powszechna inflacja wpłynęła na konsumpcję gospodarstw domowych. Szampan cierpi także z powodu konsekwencji pozbywania się przez detalistów nadmiernych zapasów z lat 2021 i 2022” — oświadczył w komunikacie David Chatillon, przewodniczący organizacji producentów szampana Union des Maisons de Champagne (UMC).

Każdego roku przedstawiciele właścicieli winnic i firm zajmujących się produkcją i sprzedażą szampana ustalają wspólnie wielkość zbiorów winogron z hektara, która będzie mieć prawo do tej apelacji. Maxime Toubart reprezentant dostawców owoców i David Chatillon z UMC ogłosili, że w tym roku 10 ton winogron z hektara ma zagwarantowane prawo do nazwy szampan. To o 1,4 ton mniej niż w poprzedniej kampanii, a wynika ze spadku sprzedaży szampana w I półroczu.

Winiarze narzekają na mała sprzedaż szampana w tym roku

Chatillon wyjaśnił przy okazji, że nie należy mylić mniejszej sprzedaży od spadku spożycia. Wielu pośredników w dalszym ciągu sprzedaje nadwyżki zapasów zgromadzonych od 2022 r. z powodu obaw, że może zabraknąć i na skutek przewidywań., że wzrosną ceny. Wyższe stopy procentowe nie skłaniają do gromadzenia zapasów. Na niektórych rynkach, np. w USA mniejsze spożycie jest wyraźne wobec sprzedaży. Cały sektor ocenia., że jeśli nie dojdzie po jakiejś katastrofy, to do końca roku uda się sprzedać co najmniej 280 mln butelek.