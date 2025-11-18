Aktualizacja: 18.11.2025 11:37 Publikacja: 18.11.2025 10:52
Włodzimierz Czarzasty na sali plenarnej Sejmu
Foto: PAP/Paweł Supernak
Po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 r. Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i PSL (Trzecia Droga) oraz Nowa Lewica podpisały umowę koalicyjną. Porozumienie z listopada 2023 r. dotyczyło m.in. funkcji marszałka Sejmu.
Partie uzgodniły, że stanowisko to będzie miało w tej kadencji charakter rotacyjny. Początkowo marszałkiem został przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, po dwóch latach miał go zastąpić lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Czytaj więcej
R jak rotacja – to hasło najlepiej opisze to, co wydarzy się 13 listopada w Sejmie. Tego dnia mar...
W czwartek 13 listopada Hołownia poinformował, że podpisał swoją rezygnację. Zaznaczył, że wejdzie ona w życie rano 18 listopada. Tego dnia o godz. 11.00 rusza posiedzenie Sejmu. Pierwszy punkt obrad to wybór nowego marszałka. Zgodnie z harmonogramem, głosowanie, po przedstawieniu sylwetki kandydata lub kandydatów, zaplanowano na 11.45.
Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Każdy z posłów może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Regulamin stanowi, że Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jeszcze niedawno mówiło się, że do rotacji na stanowisku marszałka może nie dojść, jeśli Polska 2050 nie dostanie najpierw teki wicepremiera (chodziło o stanowisko dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej). Spekulowano więc, że Czarzastemu zabraknie głosów. Teraz się na to nie zanosi. Hołownia zapewnił, że jego formacja wywiąże się ze zobowiązań. Z sejmowych kuluarów płynęły sygnały, że mimo iż są posłowie koalicji, którzy deklarowali, że nie poprą Czarzastego (np. Sławomir Ćwik z Polski 2050), to lider Lewicy może liczyć na to, że zostanie marszałkiem. Przeciw kandydaturze lidera Lewicy wypowiadali się posłowie PiS, Konfederacji i Razem.
Czytaj więcej
Szymon Hołownia kończy swoje urzędowanie na stanowisku marszałka Sejmu. Jak wypada bilans jego dw...
Szymon Hołownia mówił, że jeśli Czarzasty zostanie marszałkiem, będą dwa wakaty na stanowiskach wicemarszałków – jeden po Czarzastym, drugi to wakujący od początku kadencji Sejmu fotel wicemarszałka, który przysługuje PiS po tym, jak Sejm odrzucił kandydaturę zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość Elżbiety Witek.
Lider Polski 2050 zapowiedział też, że jeśli posłowie zgłoszą jego kandydaturę, to jest gotów zostać wicemarszałkiem.
O godz. 11.00 w rozmowie z dziennikarzami prezes PiS Jarosław Kaczyński oznajmił, że jego partia nie zgłosi kandydata na wicemarszałka. – W tej chwili nie widzimy żadnego powodu, żeby w tym układzie, który uważamy po prostu za przestępczy, zewnętrzny i przestępczy, brać jakikolwiek udział, nawet taki w istocie pozorny, ale ludzie odbierają to jednak jako udział we władzach – powiedział.
Czytaj więcej
Prawdopodobnie będzie dobrym marszałkiem, ale przyznam się, że myślę z troską o tym, co się dziej...
Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się o godz. 11.06, otworzył je wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL). Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno posła II kadencji Janusza Cichosza. Później wicemarszałek poinformował, że po zasięgnięciu opinii konwentu seniorów marszałek Sejmu podjął decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich.
We wnioskach formalnych posłowie domagali się m.in. informacji ministra spraw zagranicznych ws. niedawnych słów ambasadora Niemiec o aukcji przedmiotów należących do ofiar niemieckich zbrodni na terenie okupowanej Polski oraz dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w związku z działaniami policji ws. aktu dywersji na torach kolejowych na linii Warszawa–Lublin.
Rozpatrywanie punktu obrad dotyczącego wyboru marszałka rozpoczęto o godz. 11.28. Piotr Zgorzelski oznajmił, że zgłoszono tylko jedną kandydaturę, Włodzimierza Czarzastego. Kandydaturę lidera Lewicy przedstawił wicepremier Krzysztof Gawkowski. – Precz z komuną! – skandowała część obecnych. Posłowie PiS wyszli z sali.
Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty
Foto: Infografika PAP
Gawkowski mówił m.in., że Czarzasty ma „umiejętność jednoczenia ludzi wobec spraw wspólnych”. Przyznał, że Czarzasty był członkiem PZPR, a także członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a od 2016 r. przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej – partii, która po połączeniu z Wiosną Roberta Biedronia stworzyła Nową Lewicę.
– Jest świetnym organizatorem, przez wiele lat kierował Stowarzyszeniem Ordynacka – mówił o Czarzastym Gawkowski. Jego wystąpienie było przerywane przez okrzyki części posłów oraz wicemarszałka Zgorzelskiego, który upominał polityków, zarzucając im naruszenie powagi izby.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 r. Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i PSL (Trzecia Droga) oraz Nowa Lewica podpisały umowę koalicyjną. Porozumienie z listopada 2023 r. dotyczyło m.in. funkcji marszałka Sejmu.
Partie uzgodniły, że stanowisko to będzie miało w tej kadencji charakter rotacyjny. Początkowo marszałkiem został przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, po dwóch latach miał go zastąpić lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Prawdopodobnie będzie dobrym marszałkiem, ale przyznam się, że myślę z troską o tym, co się dzieje z naszą ojczy...
Ja komunikacyjnie z BBN-em, prezydentem, jestem w takim kontakcie, że jakieś kanały komunikacyjne sobie wypracow...
Grupy dywersyjne są tworzone ad hoc, kierowane przez wywiad rosyjski - mówił w rozmowie z RMF FM były szef MSWiA...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Szymon Hołownia kończy swoje urzędowanie na stanowisku marszałka Sejmu. Jak wypada bilans jego dwóch lat, które...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas