Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Każdy z posłów może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Regulamin stanowi, że Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Wybór nowego marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty kandydatem koalicji

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jeszcze niedawno mówiło się, że do rotacji na stanowisku marszałka może nie dojść, jeśli Polska 2050 nie dostanie najpierw teki wicepremiera (chodziło o stanowisko dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej). Spekulowano więc, że Czarzastemu zabraknie głosów. Teraz się na to nie zanosi. Hołownia zapewnił, że jego formacja wywiąże się ze zobowiązań. Z sejmowych kuluarów płynęły sygnały, że mimo iż są posłowie koalicji, którzy deklarowali, że nie poprą Czarzastego (np. Sławomir Ćwik z Polski 2050), to lider Lewicy może liczyć na to, że zostanie marszałkiem. Przeciw kandydaturze lidera Lewicy wypowiadali się posłowie PiS, Konfederacji i Razem.

Szymon Hołownia mówił, że jeśli Czarzasty zostanie marszałkiem, będą dwa wakaty na stanowiskach wicemarszałków – jeden po Czarzastym, drugi to wakujący od początku kadencji Sejmu fotel wicemarszałka, który przysługuje PiS po tym, jak Sejm odrzucił kandydaturę zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość Elżbiety Witek.

Lider Polski 2050 zapowiedział też, że jeśli posłowie zgłoszą jego kandydaturę, to jest gotów zostać wicemarszałkiem.

Zmiany w prezydium Sejmu. Jarosław Kaczyński: Nie będzie kandydata PiS

O godz. 11.00 w rozmowie z dziennikarzami prezes PiS Jarosław Kaczyński oznajmił, że jego partia nie zgłosi kandydata na wicemarszałka. – W tej chwili nie widzimy żadnego powodu, żeby w tym układzie, który uważamy po prostu za przestępczy, zewnętrzny i przestępczy, brać jakikolwiek udział, nawet taki w istocie pozorny, ale ludzie odbierają to jednak jako udział we władzach – powiedział.