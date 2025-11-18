Reklama
Sejm wybiera nowego marszałka. Kto zastąpi Szymona Hołownię? Faworytem Włodzimierz Czarzasty

Po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji, Sejm wybiera we wtorek nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko jest lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, dotychczasowy wicemarszałek. PiS nie zgłosi kandydata na wicemarszałka – ujawnił prezes tej partii Jarosław Kaczyński.

Aktualizacja: 18.11.2025 11:37 Publikacja: 18.11.2025 10:52

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jakub Czermiński

Po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 r. Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i PSL (Trzecia Droga) oraz Nowa Lewica podpisały umowę koalicyjną. Porozumienie z listopada 2023 r. dotyczyło m.in. funkcji marszałka Sejmu.

Partie uzgodniły, że stanowisko to będzie miało w tej kadencji charakter rotacyjny. Początkowo marszałkiem został przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, po dwóch latach miał go zastąpić lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Szymon Hołownia przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu

W czwartek 13 listopada Hołownia poinformował, że podpisał swoją rezygnację. Zaznaczył, że wejdzie ona w życie rano 18 listopada. Tego dnia o godz. 11.00 rusza posiedzenie Sejmu. Pierwszy punkt obrad to wybór nowego marszałka. Zgodnie z harmonogramem, głosowanie, po przedstawieniu sylwetki kandydata lub kandydatów, zaplanowano na 11.45.

Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Każdy z posłów może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Regulamin stanowi, że Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Wybór nowego marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty kandydatem koalicji

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jeszcze niedawno mówiło się, że do rotacji na stanowisku marszałka może nie dojść, jeśli Polska 2050 nie dostanie najpierw teki wicepremiera (chodziło o stanowisko dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej). Spekulowano więc, że Czarzastemu zabraknie głosów. Teraz się na to nie zanosi. Hołownia zapewnił, że jego formacja wywiąże się ze zobowiązań. Z sejmowych kuluarów płynęły sygnały, że mimo iż są posłowie koalicji, którzy deklarowali, że nie poprą Czarzastego (np. Sławomir Ćwik z Polski 2050), to lider Lewicy może liczyć na to, że zostanie marszałkiem. Przeciw kandydaturze lidera Lewicy wypowiadali się posłowie PiS, Konfederacji i Razem.

Szymon Hołownia mówił, że jeśli Czarzasty zostanie marszałkiem, będą dwa wakaty na stanowiskach wicemarszałków – jeden po Czarzastym, drugi to wakujący od początku kadencji Sejmu fotel wicemarszałka, który przysługuje PiS po tym, jak Sejm odrzucił kandydaturę zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość Elżbiety Witek.

Lider Polski 2050 zapowiedział też, że jeśli posłowie zgłoszą jego kandydaturę, to jest gotów zostać wicemarszałkiem.

Zmiany w prezydium Sejmu. Jarosław Kaczyński: Nie będzie kandydata PiS

O godz. 11.00 w rozmowie z dziennikarzami prezes PiS Jarosław Kaczyński oznajmił, że jego partia nie zgłosi kandydata na wicemarszałka. – W tej chwili nie widzimy żadnego powodu, żeby w tym układzie, który uważamy po prostu za przestępczy, zewnętrzny i przestępczy, brać jakikolwiek udział, nawet taki w istocie pozorny, ale ludzie odbierają to jednak jako udział we władzach – powiedział.

Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się o godz. 11.06, otworzył je wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL). Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno posła II kadencji Janusza Cichosza. Później wicemarszałek poinformował, że po zasięgnięciu opinii konwentu seniorów marszałek Sejmu podjął decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich.

We wnioskach formalnych posłowie domagali się m.in. informacji ministra spraw zagranicznych ws. niedawnych słów ambasadora Niemiec o aukcji przedmiotów należących do ofiar niemieckich zbrodni na terenie okupowanej Polski oraz dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w związku z działaniami policji ws. aktu dywersji na torach kolejowych na linii Warszawa–Lublin.

Posłowie wybierają nowego marszałka Sejmu

Rozpatrywanie punktu obrad dotyczącego wyboru marszałka rozpoczęto o godz. 11.28. Piotr Zgorzelski oznajmił, że zgłoszono tylko jedną kandydaturę, Włodzimierza Czarzastego. Kandydaturę lidera Lewicy przedstawił wicepremier Krzysztof Gawkowski. – Precz z komuną! – skandowała część obecnych. Posłowie PiS wyszli z sali.

Foto: Infografika PAP

Gawkowski mówił m.in., że Czarzasty ma „umiejętność jednoczenia ludzi wobec spraw wspólnych”. Przyznał, że Czarzasty był członkiem PZPR, a także członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a od 2016 r. przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej – partii, która po połączeniu z Wiosną Roberta Biedronia stworzyła Nową Lewicę.

– Jest świetnym organizatorem, przez wiele lat kierował Stowarzyszeniem Ordynacka – mówił o Czarzastym Gawkowski. Jego wystąpienie było przerywane przez okrzyki części posłów oraz wicemarszałka Zgorzelskiego, który upominał polityków, zarzucając im naruszenie powagi izby.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

