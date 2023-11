Cukier w październiku potaniał zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, policzył GUS. Cena cukru była o 3,2 proc. niższa niż w październiku 2022 r. oraz o 1,1 proc. niższa niż we wrześniu 2023 r. To kontynuacja dłuższego trendu, bo z kolei z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że średnia cena netto cukru w kilogramowych paczkach, jakie znajdziemy we wszystkich sklepach spożywczych, spadły we wrześniu o 2,5 proc. wobec cen z sierpnia.

I już po rekordach cenowych cukru

Ceny schodzą już z historycznych rekordów, które odnotowały w tym rogu dwa razy – w styczniu ceny cukru konfekcjonowanego (pakowanego w kilogramowe paczki) były na najwyższym poziomie od lat, czyli 4,75 tys. zł za tonę, następnie w kwietniu znowu przebiły granicę 4,7 tys. zł. Ostatni raport MinRol z października, który podsumowuje handel we wrześniu, wskazuje, że ceny cukru chwilowo uodporniły się na wzrosty, raczej delikatnie spadają: we wrześniu wyniosły 4,4 tys. zł wobec 4,5 tys. zł w sierpniu.

Śladowo, bo o 0,3 proc. podrożał natomiast cukier sprzedawany w workach, a ten sprzedawany luzem i w tzw. big bagach – poszedł w górę o 3,3 proc. do 3,756 tys. zł za tonę. Jeśli jednak ceny miałyby zejść w dół do najniższych cen z ostatnich czterech lat, to muszą jeszcze sporo stracić, ponieważ w lutym 2019 r. płacono za tonę cukru konfekcjonowanego (czyli pakowanego po 1 kg) jedynie 1,63 tys. zł. A jeśli chodzi o ceny z października, w 2019 i 2020 r., to były na poziomie 1,8 tys. zł, różnica wynosi więc 2,6 tys. zł. Na przełomie 2022 i 2023 r. cukier notował bowiem rekordy z ostatniej dekady, wyższe były tylko ceny w 2011 r., gdy sięgnęły blisko 900 dol. za tonę.