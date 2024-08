Forbes szacuje, że majątek Achmetowa na 4 mld dolarów. W zeszłym roku jego aktywa szacowano na 5,7 mld dolarów. Do jego głównych aktywów zalicza się grupę inwestycyjną System Capital Management, grupę spółek górniczo-hutniczych Metinvest, spółkę energetyczną DTEK, spółkę telekomunikacyjną Ukrtelecom, klub piłkarski Szachtar itp. Wszystkie one aktywnie wspierają ukraińską armię walczącą z rosyjską agresją.

Zdania ekspertów rosyjskich, z którymi rozmawiała gazeta „Wiedomosti” były podzielone. Aby zagwarantować obiektywne rozpatrzenie sprawy, najważniejsza jest nie tylko faktyczna bezstronność arbitra, ale także brak pozorów stronniczości – mówi Anna Zabrocka, partner w kancelarii Nordic Star. Jej zdaniem publiczne wyrażanie przez prawnika poglądów politycznych w kontekście konfliktu między Rosją a Ukrainą podważa jego neutralność przy rozpatrywaniu sprawy.

Natomiast Ilja Raczkow partner w kancelarii NSP, zauważyła, że ​​pomiędzy publikacją w internecie popierającą ukraińskich kolegów, a bezstronnością arbitra istnieje „ogromny dystans”. Rosyjski prawnik zwraca uwagę, że Moskwie udało się wykorzystać nieostrożność Björklund na swoją korzyść.

Raczkow określił szanse na wygraną Achmetowa w arbitrażu jako duże, tłumacząc, że biznesmen stracił majątek i nie otrzymał odszkodowania. Zdaniem Raczkowa problemem jest jednak odzyskanie odszkodowania od strony rosyjskiej oraz czas trwania arbitrażu. Sprawa może ciągnąć się przez pięć lat.

Rinat Achmetow a wojna z Rosja

Program Steel Front (Stalowy Front) grupy hutniczej Metalinvest najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa, od pierwszych dni rosyjskiej agresji wspiera ukraińską armię. Metinvest przestawił produkcję na potrzeby wojenne. W ciągu ponad półtora roku Grupa przeznaczyła na wsparcie armii już ponad 232 mln zł (2 mld hrywien). Wykonano m.in. około 60 tysięcy jeży przeciwpancernych i 20 tysięcy kolczastych łańcuchów przeciwko pojazdom kołowym. Firma przekazała 20 ton walcówki na produkcję bastionów ruchomych oraz dostarczyła około 3 tysiące ton piasku i tłucznia oraz 2,4 tysiąca bloczków i płyt żelbetowych do budowy punktów kontrolnych.

W październiku 2023 r Metinvest uruchomił masową produkcję trałów przeciwminowych mocowanych do czołgów. Neutralizują i detonują rosyjskie miny przeciwpancerne oraz przeciwpiechotne. Koszt produkcji jednego trału to ponad 290 tys. zł (około 2,5 mln hrywien), wliczając w to dodatkowe wyposażenie i instalację urządzenia. Miesięcznie produkuje się pięć takich urządzeń.

Metinvest dostarcza też nowoczesną amunicję dla armii, obrony terrorystycznej, gwardii narodowej, policji itp. Obrońcy otrzymali 100 tys. kamizelek kuloodpornych. Większość sprzętu wykonana jest z certyfikowanej stali specjalnej produkowanej przez Metinvest, reszta kupowana jest za granicą. Na leki i sprzęt medyczny dla armii Metinvest przeznaczył, według własnych wyliczeń prawie 21 mln hrywien (2,13 mln zł).

Obecnie największym problemem grupy jest brak rąk do pracy. Grupa Metinvest zatrudnia 60 tysięcy a ma 4000 wakatów i trudności ze znalezieniem pracowników do obsługi pieca martenowskiego w zakładzie w południowo-wschodnim mieście Zaporoże. Około 15 proc. pracowników Metinvest zostało zmobilizowanych – obecnie w siłach obronnych Ukrainy służy ponad 8 000 pracowników Metinvest oraz jej spółek joint venture i współpracowników.