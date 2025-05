Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu. Można to zrobić:

ustnie - osobiście w siedzibie komisarza wyborczego właściwego ze względu na adres stałego zamieszkania;

pisemnie - wypełniając formularz z własnoręcznym podpisem, który można wysłać pocztą na adres komisarza wyborczego;

drogą elektroniczną - wypełniając formularz oraz wysyłając go za pośrednictwem platformy ePUAP (potrzebne będą dane logowania do profilu zaufanego);

telefonicznie, pod numerem komisarza wyborczego - w przypadku osób z niepełnosprawnością oraz podlegających kwarantannie lub izolacji.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (orzeczenia) wydanego przez organ właściwy do orzekania o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jak zagłosować korespondencyjnie?

Pakiet do głosowania zostanie dostarczony pocztą na adres podany w zgłoszeniu nie później niż na sześć dni przed dniem głosowania. W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Po otrzymaniu pakietu należy oddać głos, a następnie włożyć kartę do głosowania do koperty z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i zakleić kopertę. Konieczne jest również wypełnienie oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Zaklejoną „Kopertę na kartę do głosowania” oraz wypełnione oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej.