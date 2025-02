Skarga przewidziana w AI Act nie poprawia sytuacji obywateli

Można było wprowadzić dwa rodzaje skarg. Ogólną, gdy obywatel zauważył działania systemu, które może naruszać prawo, oraz taką, gdy to skarżący jest adresatem działań tego systemu i naruszenie AI Act wpływa na jego sytuację. Może to dotyczyć bardzo poważnych kwestii, jak np. postawienie diagnozy medycznej i niezrealizowanie jego prawa do wyjaśnialności działania systemów AI. W mojej ocenie ma on wówczas interes prawny w postępowaniu o naruszenie jego praw. Model postępowania powinien być wówczas taki jak w przypadku naruszenia uprawnień z RODO, w których skarga od razu uruchamia postępowanie administracyjne kończone decyzją zaskarżalną do sądu. Tymczasem w projekcie różne sytuacje skarg wrzucono do jednego worka, tj. potraktowano je jednolicie.

Czy projekt wyłącza możliwość złożenia ogólnej skargi na naruszenie praworządności w kwestii AI?

Sam projekt tego wprost nie określa, ale jest możliwa taka interpretacja, że będzie to lex specialis wobec ogólnych przepisów z k.p.a. dotyczących skargi. Jednak kluczowe jest to, że, w odróżnieniu od skargi do prezesa UODO, ta dotycząca systemów AI nie uruchamia od razu postępowania administracyjnego, które musi się skończyć decyzją administracyjną (pozytywną lub negatywną dla skarżącego, ale zawsze uzasadnioną). Natomiast w kwestii systemu AI, który narusza moje prawa, przysługuje mi jedynie… otrzymanie odpowiedzi na skargę, jeśli jest negatywnie rozpatrzona. I to bez uzasadnienia. Nie przysługuje też od takiej informacji żaden środek zaskarżenia.

Rozumiem, że nawet w przypadku wszczęcia postępowania po skardze ten, kto ją złożył, nie będzie miał uprawnień strony?

Rzeczywiście, może nie zostać dopuszczony przez komisję jako strona, ponieważ formalnie jest to już inne postępowanie. Stroną będzie dostawca albo użytkujący system, o czym świadczy inny przepis projektu, stanowiący, że stroną jest każdy, wobec kogo zostało wszczęte postępowanie. Czynnik obywatelski nie zyska więc większej kontroli w zakresie stosowania AI. A nawet zostanie ona osłabiona – bo gdyby tych przepisów nie było, miałbym więcej uprawnień na podstawie k.p.a. Zresztą w ogóle konstrukcję, że dopiero na wniosek przewodniczącego postępowanie może wszcząć komisja, oceniam krytycznie. Z projektu wynika, że w drodze postanowienia może także odmówić takiego wszczęcia. Jeżeli skarga dotyczy naruszania praw skarżącego przez konkretny system, to powinna być składana od razu do komisji i wszczynać przed nią postępowanie administracyjne. Uproszczona procedura mogłaby być w przypadku skarg na ogólne naruszenie przepisów, kiedy nie dotyczy to interesu prawnego składającego skargę. Ale nawet wtedy powinno się uzasadniać odmowne załatwienie skargi. W sumie więc miało być lepiej dla praw obywateli, a wyszło w projekcie gorzej.