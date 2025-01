Marcin Wiącek: minister finansów powinien wydać dokument, który oceni sąd

RPO: Małgorzata Manowska mogłaby przesunąć „starych” sędziów do Izby Kontroli

Marcin Wiącek odniósł się również do informacji podanej przez członka PKW Ryszarda Balickiego, że Komisja chce spotkać się z I prezes SN w celu przedyskutowania z nią propozycji PKW, by do składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej włączyć tzw. starych sędziów SN, których orzeczenia ws. wyborczych nie byłyby kwestionowane. RPO powiedział, że faktycznie I prezes Sądu Najwyższego „ma kompetencje do tego, aby przesunąć sędziów Sądu Najwyższego z jednej izby do drugiej”.

- Ta koncepcja, jeżeli zostałaby wykonana, mogłaby doprowadzić do tego, że orzeczenia w sprawach wyborczych zapadałyby w składach niebudzących wątpliwości. Jest to możliwe do wykonania w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Sądu Najwyższym - mówił Wiącek.