Co dalej z pieniędzmi dla PiS? Minister finansów w prawnym potrzasku

Na dzień przed końcem 2024 r. nastąpił - dla jednych długo oczekiwany, dla innych nie - zwrot w sprawie dotacji dla PiS. W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza ostatecznie przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z ostatnich wyborów parlamentarnych. W tej samej uchwale podkreślono, że komisja nie przesądza o statusie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która uchyliła poprzednią uchwałę komisji. Nie jest to jednak pierwsza decyzja PKW dotycząca rozliczenia wyborczego partii Jarosława Kaczyńskiego. W sierpniu komisja w tym samym składzie odrzuciła sprawozdanie, a po uchyleniu tej decyzji przez Sąd Najwyższy odroczyła obrady do czasu systemowego statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Reklama

Czy PiS dostanie miliony z dotacji? „Pieniędzy nie ma i nie będzie".

To jednak już jednak historia. Bowiem zgodnie z kodeksem wyborczym poniedziałkowa uchwała o przyjęciu sprawozdania komitetu wyborczego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Czy oznacza to, że PiS może liczyć na rychłą wypłatę zablokowanej dotychczas pełnej dotacji? Niekoniecznie. Klucz do kasy trzyma minister finansów Andrzej Domański i to on decyduje ostatecznie o realizacji przelewu środków z dotacji i subwencji. A jego szef, premier Donald Tusk poniedziałkową uchwałę PKW skomentował wpisem w serwisie X: ‘„Pieniędzy nie ma i nie będzie". Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW’. Do sprawy odniósł się też członek PKW prof. Ryszard Balicki, który stwierdził, że gdyby był na miejscu ministra finansów, to pewnie nie wypłaciłby PiS pieniędzy.

Czytaj więcej Publicystyka Donaldowi Tuskowi zabrakło instynktu i powściągliwości Postawienie w trudnej sytuacji ministra finansów, zacytowanie słów, które latami przynosiły własnemu obozowi politycznemu wyłącznie porażki i eskalacja wojny polsko-polskiej, czyli Donald Tusk zalicza hattrick po decyzji PKW. Wszystkie trzy gole premier strzelił do własnej bramki.

Przeciwny pogląd w rozmowie z „Rzeczpospolitą” formułuje prof. Maciej Serowaniec z UMK. Jego zdaniem sprawa jest jasna i minister finansów powinien niezwłocznie podjąć decyzję o wypłaceniu dotacji.