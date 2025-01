Członek PKW: na miejscu ministra finansów nie wypłaciłbym PiS pieniędzy

- Dwa tygodnie temu podjęliśmy decyzję o odroczeniu, bo sytuacja jest szczególna. Wydarzyło się dużo niestandardowych rzeczy. Pojawił się wniosek o głosowanie w trybie obiegowym, pojawił się wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia. W ciągu tych dwóch tygodniu trzykrotnie zajmowaliśmy się tą sprawą. Na wczorajszym posiedzeniu też rozpoczęliśmy od stwierdzenia, że nie odpadło nasze uzasadnienie do odroczenia postępowania, i taki wniosek został zgłoszony. Niestety, pan przewodniczący nie dopuścił do głosowania ani wniosku o odroczenie, ani wniosku o zdjęcie tego punktu z porządku obrad – wyjaśniał Balicki.

Jego zdaniem członkowie PKW zostali "postawieni w sytuacji, kiedy ta sprawa miała być, zgodnie z wolą przewodniczącego, załatwiona na tym posiedzeniu". Zapytany, dlaczego członkowie PKW zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu, skoro mogli tego nie robić, co skutkowałoby brakiem kworum, Balicki stwierdził:

- Zrywanie kworum nie jest rozwiązaniem problemu. PKW jest organem administracji wyborczej. Ale działamy w ramach konstytucyjnej zasady legalizmu. Możemy tylko to, na co pozwala nam Kodeks wyborczy. Zerwanie posiedzenia, nawet gdybyśmy to zrobili raz, to czy mielibyśmy zrywać każde posiedzenie?

Przypomniał, że za dwa tygodnie rozpoczyna się kampania wyborcza i najważniejszym zadaniem PKW jest przygotować wybory tak, aby obywatele mogli oddać głos i żeby został on policzony zgodnie z ich wolą. - Każde nasze działanie musi być nakierowane na realizację tego celu – podkreślił Balicki.

Prof. Balicki został zapytany, czy nie obawia się sytuacji, że PKW nie będzie miała żadnego organu odwoławczego od własnych decyzji, a jeśli będzie miała, to będzie to prosta ścieżka do uznania majowych wyborów prezydenckich za bezskuteczne i nieważne.