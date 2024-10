Sprawna legislacja powodziowa, z ustawami gospodarczymi już jest gorzej

Przykładem braku postępu w takich właśnie sprawach jest projekt ustawy deregulacyjnej, która miała uprościć wiele procedur administracyjnych i ułatwić życie przedsiębiorcom. Choć minister rozwoju i technologii przedstawił obszerny projekt w kwietniu br., to do dziś Rada Ministrów go nie przyjęła. A jest to projekt regulujący najróżniejsze sprawy – od zniesienia obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę pieczątki firmowej, poprzez ułatwienia w budowie elektrowni wiatrowej po procedury zapobiegające swawoli urzędników skarbowych w dochodzeniu zaległych podatków.

Podatnicy nie wiedzą, ile będą płacić

Zresztą w sprawach podatkowych tempo prac też nie jest zadowalające. Rząd dość szybko, bo już zimą, zorientował się, że start Krajowego Systemu eFaktur należy ze względów technicznych należy odłożyć do 2026 roku, ale wciąż nie wiadomo, jakie będą jego wymogi techniczne i związane z tym obowiązki podatników.

- Wolne tempo prac widać także w pracach nad ustawą o opodatkowaniu budowli. Wprawdzie konsultacje były tu szerokie, ale projekt wyszedł bardzo kazuistyczny, a do 1 stycznia, gdy nowe przepisy mają wejść w życie, zostało niewiele czasu – zauważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w firmie Grant Thornton. Dodaje, że podobna sytuacja jest wokół ustawy o globalnym podatku wyrównawczym: wprawdzie ustawa o nim jest już w Sejmie, ale prace nad nią trwały zbyt długo.

- W legislacji dotyczącej podatków widać, że nie udaje się dotrzymać obietnicy półrocznego vacatio legis. Widać to nie tylko w sferze podatku od nieruchomości i podatku globalnego, ale przede wszystkim w akcyzie – wskazuje Małgorzata Samborska, nawiązując do nieoczekiwanego zwiększenia skali podwyżek opodatkowania wyrobów tytoniowych. Przypomnijmy, że choć ten podatek na papierosy tak miał wzrosnąć od 1 stycznia 2024 r., to ministerstwo finansów zwiększyło skalę podwyżki. Akcyza na papierosy, zamiast o 10 proc. wzrośnie o 25 proc.