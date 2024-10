Rząd proponuje, by dać przedsiębiorcom z branży tytoniowej nieco czasu na przygotowanie się do tej nagłej zmiany. Dlatego przewidziano obowiązywanie tegorocznych stawek do końca lutego 2025 r., a nowe stawki miałyby wejść w życie dzień później. Kolejne podwyżki miałyby wchodzić w życie z początkiem kolejnych lat. Mimo tego odroczenia zmiany te zostały skrytykowane przez branżę tytoniową i nazwane wręcz złamaniem umowy społecznej.

Akcyza od wyrobów tytoniowych obejmie papierosy elektroniczne

Rząd przygotowuje też w osobnej ustawie rozszerzenie opodatkowania akcyzą na wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze oraz urządzenia wielofunkcyjne. Mają one zostać zdefiniowane jako urządzenia do waporyzacji, które są wyrobami akcyzowymi. Stawka na takie wyroby ma wynosić aż 40 zł, jak twierdzi rząd – powinna zmniejszyć dostępność tych urządzeń.

„Należy mieć na uwadze, że okres użytkowania urządzeń do waporyzacji wynosi średnio ok. 2 lata, zatem stawka akcyzy na te urządzenia zawarta w ich cenie sprzedaży rozłoży się na cały okres użytkowania, co przełoży się na większą akceptowalność takiego rozwiązania przez konsumentów” – pisze rząd w uzasadnieniu projektu. Podobną stawkę – 40 zł – rząd chce nałożyć na płyn w jednorazowych papierosach elektronicznych.