Zmienią się też przepisy dotyczące kontroli w firmach, dokonywane przez różne urzędy. Przed wszczęciem kontroli przedsiębiorca będzie musiał otrzymać wstępną listę informacji i dokumentów, których będą od niego oczekiwali kontrolerzy. Ma to usprawnić kontrole, zarówno inspekcji, jak i samemu kontrolowanemu.

Zatory w sprawach gospodarczych w sądach mają się rozładować za sprawą silniejszych zachęt do polubownego załatwienia sprawy i stosowania mediacji. Otóż w kodeksie postępowania cywilnego wzmocniona zostanie zasada skłaniania przez sąd do polubownego zakończenia sporu poprzez kierowanie stron do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym nt. polubownych metod rozwiązywania sporów albo kierowania stron do mediacji. Zresztą ta sama zasada będzie stosowana w niektórych sprawach z zakresu prawa pracy.

Przeregulowana pieczątka

Redukcja biurokracji ma dotyczyć także z pozoru banalnych spraw dotyczących używania pieczątek firmowych. Pojawi się przepis, który wyraźnie zabroni urzędnikom stawiania zarzutów, że pismo bez pieczątki stanowi brak formalny, który przeszkadza rozpatrzeniu sprawy. „Oznacza to, że organ administracji nie może wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką, chyba że istnieje szczególny przepis prawa powszechnie obowiązującego, który wprowadza taki wymóg w konkretnej sprawie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Propozycja MRiT jest pierwszym efektem działania jego Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego. W jego skład wchodzą nie tylko urzędnicy tego resortu, ale też 18 organizacji pracodawców.

- Z satysfakcją obserwujemy zmiany w podejściu nowego rządu do konsultacji najważniejszych spraw dotyczących przedsiębiorców z samymi zainteresowanymi. Deregulacja jest bardzo ważną kwestią, która dotyczy wielu obszarów polskiej, przeregulowanej gospodarki. Dlatego przedsiębiorcy wiążą z nią duże nadzieje – powiedział Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.