-Polskie firmy, które od wielu lat funkcjonują w silnie konkurencyjnym otoczeniu zarówno w kraju, jak i za granicą postrzegają sztuczną inteligencję jako narzędzie, które pomoże im w budowaniu przewag rynkowych. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji chcą poszerzać swoją działalność poprzez skuteczniejszy dostęp do informacji, pokonywanie bariery językowej oraz skuteczniej dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań konsumentów — mówi dr hab. Eliza Przeździecka, starsza ekonomistka w zespole ds. analiz ekonomicznych Deloitte.

Największe ryzyka — kwestie prawne i ochrona danych osobowych

Natomiast wśród najważniejszych wyzwań związanych z wdrażaniem AI na pierwszych dwóch miejscach wskazano brak pracowników z odpowiednimi talentami i umiejętnościami (średnio 59 proc., w Polsce – ponad 70 proc.) oraz zasoby technologiczne i jakość danych (średnio 51 proc. wśród polskich respondentów – niemal 60 proc.) Na trzecim miejscu w regionie znalazł się koszt inwestycji (prawie połowa respondentów). Tymczasem polscy dyrektorzy częściej wskazywali kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych (57 proc. przy średniej 43 proc.). Podobnie na miejscu piątym w Polsce (po kosztach inwestycji) znalazły się potencjalne skutki prawne implementacji AI (24 proc. w regionie 14 proc.) a nie zarządzanie ryzykiem, jak ogólnie w regionie (26 proc. w Polsce ok. 10 proc.)

Prof. Grzegorz Sibiga, adwokat i partner w kancelarii Traple, Konarski Podrecki i Wspólnicy wskazuje, że na taki wynik składają się dwie kwestie: potwierdzona badaniami duża świadomość społeczna w Polsce (względem wielu innych państw europejskich) praw i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, a po drugie rzeczywiste problemy na styku sztucznej inteligencji oraz ochrony danych osobowych, zarówno gdy chodzi o dane wejściowe do systemów AI inteligencji jak i dane wynikowe z nich uzyskane.

-Nieufność w zakresie konsekwencji działania prawa jest do pewnego stopnia uzasadniona, ponieważ oprócz aktu w sprawie sztucznej inteligencji będziemy równolegle stosowani całą gamę przepisów zarówno unijnych jak i krajowych. - tłumaczy ekspert — Przykładowo dotyczą one wykorzystywania danych w systemach AI, używania jej do profilowania, a nawet automatycznego podejmowania decyzji. W sumie tworzą one całą mozaikę przepisów, które dla zwykłego obywatela, czy przedsiębiorcy mogą być nie do końca zrozumiała. Samo rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji będzie aktem trudnym do wykonania, a fragmentami jest ono niejasne. - dodaje.

Bardziej boimy się ryzyk prawnych niż technologicznych

-Polscy respondenci mogą częściej wskazywać bezpieczeństwo i ochronę danych jako wyzwanie, ze względu na wzrost świadomości dotyczącej ochrony danych, regulacji prawnych oraz konsekwencji związanych z naruszeniami bezpieczeństwa cyfrowego. - wskazuje z kolei Mateusz Ordyk, radca prawny, partner w Deloitte Legal — Wydają się przywiązywać dużą wagę, także w kontekście generatywnej AI, do kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych, dostrzegając zagrożenia wpływające zarówno na zapewnienie ciągłości działania, jak i na ryzyka związane z ujawnieniem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, danych kontrahentów i konsumentów. Kładą nacisk na zarządzanie powyższymi ryzykami, borykając się także ze złożonością polskich regulacji prawnych w tym zakresie, natomiast wydają się nie traktować AI jako technologii samej w sobie wysoce ryzykownej czy trudnej do zarządzania. - podsumowuje.