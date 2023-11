W trakcie logowania do serwisu Mojeppk za pomocą profilu zaufanego w serwisie pojawił się komunikat - „Nie odnaleźliśmy Twojego rachunku PPK”. Oznacza to, że system nie mógł powiązać żadnego rachunku z Ewidencji PPK z danymi z login.gov.pl. Powodem może być to, że pracownik, który chciał zalogować się do serwisu za pomocą profilu zaufanego, nie ma rachunku PPK, gdyż nie został „zapisany” do programu, ale nie tylko. Powodem, dla którego serwis nie znalazł jego rachunku/rachunków PPK, może być np. również to, że pracownik ten został „zapisany” do PPK z innymi danymi identyfikacyjnymi niż te przypisane do profilu zaufanego albo nie upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby informacja o tym, że przystąpił do PPK, została odnotowana przez Ewidencję PPK. Po otrzymaniu takiego komunikatu, warto jednak sprawdzić, co jest powodem „nieodnalezienia naszego rachunku PPK”. Pracownik powinien upewnić się w dziale kadr i płac swojego pracodawcy, czy pracodawca zawarł w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK. {koniec przykładu]

Ważne: Dane prezentowane w serwisie pochodzą z Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR S.A. Ewidencja PPK to system teleinformatyczny, który obejmuje ewidencję (rejestr) m.in. instytucji finansowych, podmiotów zatrudniających i uczestników PPK. System Ewidencji PPK jest zintegrowany z instytucjami finansowymi obsługującymi PPK - tak, aby agregować informacje z całego rynku PPK.

Dwa sposoby logowania w serwisie

Dostęp do serwisu Moje PPK jest możliwy poprzez przycisk „Zaloguj się” na www.mojeppk.pl albo bezpośrednio poprzez stronę serwisu – www.rachunek.mojeppk.pl.

Najwygodniejszą opcją jest logowanie przez login.gov.pl (m.in. profil zaufany, aplikacja MObywatel, e-dowód). Logowanie przez login.gov.pl będzie możliwe, o ile uda się powiązać dane przypisane do rachunku PPK w Ewidencji PPK z danymi identyfikacyjnymi z profilu zaufanego, e-dowodu lub narzędzia mojeID logującego się uczestnika. Innym sposobem jest logowanie za pomocą konta utworzonego w serwisie MojePPK. W celu rejestracji konta, uczestnik PPK będzie potrzebował danych przypisanych do jednego, wybranego przez siebie rachunku PPK. Powiązanie konta w serwisie z konkretnym rachunkiem PPK jest konieczne, aby można było zweryfikować tożsamość rejestrującej się osoby. Dane przypisane do rachunku PPK to dane, które pracodawca przekazał do instytucji finansowej, „zapisując” pracownika do PPK i które potem instytucja finansowa przekazała do Ewidencji PPK. Jeśli te dane zostały przez uczestnika zaktualizowane, potrzebne będą dane po zmianie. Dane wymagane do rejestracji konta to:

• numer PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu),

• numer telefonu komórkowego lub e-mail,