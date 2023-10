Wiele osób w wieku przedemerytalnym rezygnuje z oszczędzania w PPK sądząc, że ze względu na wiek przystąpienie do programu nie może być dla nich opłacalne. Jednak paradoksalnie, to właśnie uczestnicy PPK w wieku okołoemerytalnym mogą, w krótkoterminowej perspektywie, uzyskać największe korzyści spośród wszystkich uczestników PPK. Zwłaszcza, że w PPK pracownik nie oszczędza sam, bo na jego prywatne oszczędności składa się też pracodawca i państwo. A polityka inwestycyjna funduszy zdefiniowanej daty, w których lokowane są środki w PPK, im bliżej zdefiniowanej daty, czyli momentu wypłaty środków staje się bardziej ostrożnościowa, zwiększając bezpieczeństwo gromadzonych w PPK środków, przez co wzrasta gwarancja wypłaty wpłaconego kapitału.

Ważne: Osoby, które z racji na swój wiek będą oszczędzać w PPK tylko przez kilka lat lub krócej, nawet jeśli nie uzbierają na rachunku PPK wystarczająco dużo, aby środki te były znaczącym uzupełnieniem dochodów w okresie po zakończeniu aktywności zawodowej – zgromadzone oszczędności wykorzystać mogą na inny - ważny dla siebie – cel. [koniec Ważne]

Korzystne budowanie oszczędności

Zasadniczo pracownik co miesiąc wpłaca do PPK 2% swojego wynagrodzenia, a jego pracodawca dokłada mu 1,5% (zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej - zwiększając swoje wpłaty nawet do 4% wynagrodzenia). Państwo - po spełnieniu określonych warunków - dokłada jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł i co roku dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Do tego, ze względu na kapitałowy charakter programu, który pozwala na pomnażanie dokonanych wpłat, dochodzą ewentualne zyski. Przykładowo uczestnik PPK, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzeniem w wysokości 4 tys. zł, miesięcznie przeznacza na PPK 80 zł (2% swojego wynagrodzenia). Pracodawca, co miesiąc, dokłada mu do tego 60 zł (1,5% wynagrodzenia uczestnika), a od państwa otrzyma dopłatę roczną w wysokości 240zł. Po roku oszczędzania w PPK uczestnik zgromadzi na swoim rachunku PPK 1680 zł, z czego 960 zł będzie pochodziło ze sfinansowanych przez niego wpłat, a dokładnie drugie tyle, czyli 960 zł z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę i dopłaty państwa (w wyliczeniu nie zostały uwzględnione ewentualne zyski).

Ważne! Obecnie na rachunku uczestnika PPK, zarabiającego 5 300 zł i oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 roku - w zależności od grupy funduszy zdefiniowanej daty (FZD) - znajduje się średnio od 5 556 zł do 6 522 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK, co oznacza dla uczestnika PPK od 116% do 137% zysku (źródło: PFR Portal PPK i www.analizy.pl).