Dobry przykład współpracy służb różnych krajów mieliśmy podczas napływu uchodźców z Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu Europolu i Frontexu udało się wtedy stworzyć specjalny międzynarodowy zespół zadaniowy, monitorujący przepływ osób szukających schronienia i wyłapujący przypadki handlu ludźmi. W marcu 2022 r. przyjechałam do Przemyśla i osobiście przyglądałam się organizacji przewozu Ukraińców w głąb Polski i do innych krajów UE. Działało to dobrze i był to znakomity przykład współpracy wszystkich osób organizacji zaangażowanych w pomoc migrantów.

Wróćmy do statystyk. Wśród wykrytych ofiar handlu ludźmi coraz więcej jest tych zmuszanych do pracy. To prawdopodobnie także problem Polski, do której przyjeżdża coraz więcej pracowników z Azji czy Ameryki Południowej. Większość z nich przyjeżdża całkiem legalnie, często nie potrzebują nawet wiz. Jak z tym walczyć?

Te statystyki pokazują większą wykrywalność takich przestępstw, choć pewnie nie oddają skali problemu. Tak jak wspomniałam, większa wykrywalność może być także zasługą tego, że inspektorzy pracy w wielu krajach otworzyli oczy na handel ludźmi.

Polska jest tu pewnym fenomenem, bo obywatele waszego kraju są szczególnie wyczuleni na sprawy nadmiernego eksploatowania pracowników. Przecież do niedawna to z Polski się emigrowało za pracą, a więc jest świadomość zagrożeń. Przydają się one teraz, gdy to do Polski przyjeżdżają imigranci zarobkowi.

Natomiast patrząc na całą UE – imigranci przyjeżdżają tu do pracy często w budownictwie, rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii, jako kierowcy, dostawcy towarów czy jako pomoc domowa. A jak walczyć? Powtórzę – przede wszystkim trzeba pracować nad podniesieniem świadomości występowania tych zjawisk. To zaczyna się w krajach, z których przyjeżdżają tacy imigranci. Należy uświadamiać ludzi na miejscu – w Pakistanie czy w Kolumbii, że np. niektóre oferty pracy są zbyt atrakcyjne, by mogły być realne.