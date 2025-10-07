Rzeczpospolita
Prokuratura rozważa zaskarżenie decyzji sądu w sprawie Sławomira Nowaka

Prokuratura otrzymała uzasadnienie postanowienia sądu ws. umorzenia polskiego wątku sprawy byłego ministra Sławomira Nowaka. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że prokuratura rozważa zaskarżenie tej decyzji.

Publikacja: 07.10.2025 10:27

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

Dorota Gajos-Kaniewska

Sławomir Nowak to były szef gabinetu Donalda Tuska i minister transportu w jego pierwszym rządzie. Odszedł z polskiej polityki po "aferze zegarkowej" – otrzymał wyrok za niewpisanie luksusowego zegarka do oświadczenia majątkowego. Od 2016 roku był szefem ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor i przyjął ukraińskie obywatelstwo. 

Wkrótce o Nowaku znów stało się głośno za sprawą polsko-ukraińskiego śledztwa dotyczącego korupcji przy przetargach i okresu, gdy Nowak pełnił funkcję szefa Ukrawtodoru. W 2021 r. prokuratura oskarżyła go o kilkanaście przestępstw, głównie korupcyjnych.  W polskim wątku zarzucono Nowakowi m.in. przyjmowanie łapówek za pomoc w zdobyciu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Własne zarzuty postawiła mu także strona ukraińska.

Umorzenie sprawy Nowaka wzburzyło opinię publiczną

W II połowie września Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę polskiego wątku afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem procesu.  Powodem miał być "oczywisty brak podstaw oskarżenia". Informacja zbulwersowała wielu prawników i zwykłych obywateli, bo choć zgodna z prawem, dotychczas raczej niespotykana. 

Po ogłoszeniu decyzji sądu o umorzeniu swój komunikat opublikował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator Piotr Antoni Skiba wyjaśniał, że „wnioski o umorzenie postępowania zostały złożone bezpośrednio na posiedzeniu przez obrońców oskarżonych i samych oskarżonych”, a prokurator „ustosunkowując się do złożonych wniosków stwierdził, że nie oponuje ich uwzględnieniu”.

"W ramach wyłączonego materiału dowodowego nie zostały wskazane jako dowody żadne środki pieniężne zabezpieczone w trakcie śledztwa, zaś ujawnione podczas przeszukania u członów rodziny »małego świadka koronnego« Jacka P. środki pieniężne w znacznej kwocie są dowodem w sprawie rozpoznawanej przed Sądem Okręgowym w Warszawie VIII Wydział Karny – tj. w zakresie tzw. wątku ukraińskiego. Pojawiająca się w mediach kwota 4 milionów złotych nie została zabezpieczona u oskarżonego Sławomira N." - wskazał prok. Skiba w komunikacie.

Dariusz Korneluk: będzie decyzja, co dalej ze sprawą Nowaka

W poniedziałek prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał w TOK FM, że  do prokuratury wpłynęło uzasadnienie decyzji warszawskiego sądu.

- O ile się nie mylę, w piątek wpłynęło uzasadnienie tegoż postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w tym zakresie i prokurator okręgowy w Warszawie będzie podejmował w tym zakresie decyzje, czy ją skarżyć, czy nie – powiedział Dariusz Korneluk.

Pytany o krytyczne uwagi wobec decyzji prokuratorki, która poparła wniosek obrońcy Nowaka, Korneluk odpowiedział, że na temat postępowania pojawiło się „wiele kłamliwych wypowiedzi”, a sama prokurator miała pełne prawo dokonać oceny i zająć stanowisko w sprawie materiału dowodowego.

