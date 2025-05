Ksiądz chciał przemocą wymusić na uczniu przeprosiny wobec Boga. Jest wyrok

Jak przypomina Radio RMF FM, do skandalicznych wydarzeń doszło w grudniu 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim, gdzie uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadzone są terapie dla dzieci autystycznych.

Podczas lekcji religii jeden z uczniów odmówił pokolorowania religijnego obrazka. Katecheta, ksiądz Rafał K., próbował wymusić na chłopcu przeprosiny wobec Boga. O sprawie zrobiło się głośno, bowiem zdarzenie nagrała jedna z uczennic.

Sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy ustalili, że ksiądz „przycisnął głowę chłopca do blatu ławki, uciskał przedramieniem jego szyję, wykręcał mu lewą rękę do tyłu i uderzył go kolanem w brzuch”.



Prokuratura: sąd dał szansę oskarżonemu

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała o wyroku. "Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym Sąd ustalił, że Rafał K. popełnił zarzucany mu czyn, tj. (...) w trakcie prowadzenia lekcji naruszył nietykalność cielesną małoletniego ucznia Radosława S., w ten sposób, że przycisnął i przytrzymał ręką jego głowę o blat ławki, uciskał przedramieniem jego szyję, wykręcał pokrzywdzonemu lewą rękę do tyłu oraz uderzył do kolanem w brzuch.