- Flaga to nie jest byle kawałek materiału. Jest to symbol państwa i ma określone znaczenie, dlatego należy ją szanować. Nie budzi wątpliwości fakt, że do zdarzenia doszło, a stało się tak, bo panowie byli zachęceni alkoholem. Wypity alkohol nie znosi jednak winy i nie jest wytłumaczeniem. Zakładam, że był to eksces, bo historia karna oskarżonych jest czysta – mówił w tamtej sprawie sędzia uzasadniając wyrok.