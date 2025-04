Finał głośnej sprawy „plecaków Beaty Kempy”. Jest decyzja prokuratury

Pismo w sprawie podjęcia dochodzenia trafiło do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). – Za czasów, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, dochodzenie było wstrzymywane z powodów politycznych. Beata Kempa jest przecież bliską znajomą byłego ministra – twierdził Rafał Gaweł, fundator OMZRiK.

W poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek poinformowała, że śledztwo w sprawie kradzieży i zniszczenia tornistrów zostało umorzone. Przypomniała, że początkowo postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu przedmiotowa sprawa została przejętą do prowadzenia przez 1 Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

„W toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu przeprowadzono szereg czynności procesowych, a w tym przesłuchano świadków mających bezpośredni związek z prowadzoną akcją oraz uzyskano obszerną dokumentację związaną z prowadzeniem akcji i przekazaniem tornistrów dla osób potrzebujących. Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego doprowadziła do wniosku, iż w odniesieniu do zachowania osób organizujących zbiórkę plecaków, ich przechowywanie; osoby, która objęła zbiórkę patronatem honorowych oraz osób odpowiedzialnych za ich transport i wydanie uchodźczym dzieciom brak jest danych wskazujących na podejrzenie popełnienia czynu z art. 278 § 1 k.k. lub jakiegokolwiek innego, w stopniu wystarczającym dla kontynuacji postępowania” - napisano w komunikacie.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia nie jest prawomocne.