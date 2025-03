Poseł PiS Krzysztof Szczucki z zarzutami. Grozi mu 10 lat więzienia

Krzysztof Szczucki został dziś przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania zeznań. Złożył też wniosek o wgląd w akta sprawy. Prokurator przedstawił mu zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.

Co dokładnie zarzuca prokuratura Krzysztofowi Szczuckiemu?

Prokuratura zarzuca posłowi PiS, że "działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej polegającej na promowaniu własnej osoby jako kandydata na posła na Sejm RP, przekroczył uprawnienia związane z powierzoną mu funkcją, a także nie dopełnił obowiązków". Chodzi o utworzenie Wydziału Edukacji i Komunikacji w RCL, w którym, z pominięciem procedur konkursowych, zatrudniono sześć osób. Według śledczych osoby te nie wykonywały pracy na rzecz owego wydziału, lecz przygotowywały kampanię wyborczą Krzysztofa Szczuckiego.

Szczucki: RCL pod moim kierownictwem było wzorem dla innych

Po wyjściu z przesłuchania poseł poinformował, że czynności trwały bardzo krótko.

- Zostały zebrane ode mnie dane osobowe i następnie złożyłem taką deklarację, że złożę wyjaśnienia po zapoznaniu się z aktami. A akta mają zostać mi niebawem przedstawione - mówił.