Dariusz Matecki przeniesiony do aresztu w Radomiu. Prokuratura wyjaśnia dlaczego

Informację tę potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. - Nastąpiła zmiana jednostki, w której Dariusz M. będzie tymczasowo aresztowany. Nową jednostką jest Areszt Śledczy Radom – przekazał.

Jak podano, zmiana miejsca tymczasowego aresztu Mateckiego podyktowana jest między innymi kwestiami medycznymi. A w radomskim areszcie funkcjonuje przywięzienny oddział szpitalny. - Chodzi o możliwe jak najlepszą opiekę medyczną - wyjaśnił Nowak.

Przypomnijmy, iż w piątek poseł Dariusz Matecki (zgodził się na ujawnianie nazwiska i wizerunku) został zatrzymany przez ABW. Prokurator przedstawił mu zarzuty popełnienia sześciu przestępstw. Przesłuchany w charakterze podejrzanego poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia, w tym również co do treści stawianych zarzutów. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej, wyjaśnienia są w dużej części sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

W sobotę Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o aresztowaniu posła PiS na dwa miesiące. Sąd podzielił obawy prokuratury, że w sprawie zachodzi obawa matactwa procesowego.