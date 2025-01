„Autorzy gróźb, liczcie się z konsekwencjami” – napisał Owsiak.

Groźby w stosunku do Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP. Policja bada sprawę

We wtorek 7 stycznia Jerzy Owsiak za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o groźbach, jakie miały paść pod adresem jego oraz jego fundacji. Opisał jeden z telefonów, jakie rzekomo odebrano w Biurze Prasowym Fundacji. Osoba dzwoniąca, po spytaniu czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, miała powiedzieć: „Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden”.

Według szefa WOŚP jest to tylko jedno z wielu działań, wymierzonych w ostatnich dniach w fundację i jego samego. Chodzi m.in. o działania takie, jak pytanie o pomoc dla powodzian ze strony WOŚP, która miała rzekomo nigdy do nich nie dotrzeć, a także akcje takie, jak ta pod hasłem "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę" promowana przez Kluby Gazety Polskiej.