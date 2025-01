Przygotowywany przez resort infrastruktury pakiet ustaw nowelizujących jest już z kolei na etapie rządowym.

Podstawowym założeniem projektów ma być wprowadzenie do kodeksu karnego przestępstwa tzw. zabójstwa drogowego.

– Stop bandytom drogowym! Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego doprowadzić. Przepisy wyszczególnią okoliczności wypadków związane z rażącym przekroczeniem prędkości czy prowadzenia pojazdów z zakazem. Jeżeli to spowoduje skutek śmiertelny, to będzie to przestępstwem z odrębnymi karami – zapowiedział Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Zabójstwo drogowe, brak kumulacji zakazów prowadzenia pojazdów i prawo jazdy od 17 roku życia

Poprzez wprowadzenie do kodeksu karnego tzw. zabójstwa drogowego rozumieć należy podwyższenie kar, jakie sąd orzec może w przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym na drodze, jeżeli doszło do niego w wyniku określonych sytuacji – tj. nielegalnego wyścigu (zagrożonego w nowelizacji karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności), brawurowej jazdy czy złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Te ostatnie mają z kolei przestać się kumulować – gdy więc kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów otrzyma kolejny zakaz, zacznie on obowiązywać nie od razu, a dopiero po upływie poprzednio orzeczonego zakazu. Za zabójstwo drogowe będzie możliwa do orzeczenia kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

– Jest to między innymi implementacja przepisów, które w innych ustawodawstwach nazywane są „zabójstwem drogowym”, a więc na przykład zdecydowane zaostrzenie przepisów dla osób jadących pomimo sądowego zakazu – potwierdza kierunek projektowanych zmian wiceminister Arkadiusz Myrcha.