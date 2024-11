Rząd uderza w piratów drogowych. Ujawniono propozycje zmian w prawie

Podczas piątkowej konferencji przedstawiono propozycje zmian w przepisach, nad którymi resorty sprawiedliwości, infrastruktury i spraw wewnętrznych pracowały od trzech miesięcy.



Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił trzy propozycje w zakresie prawa karnego. Po pierwsze, osoba, która złamie czasowy zakaz prowadzenia pojazdów będzie narażała się na otrzymanie takiego zakazu dożywotnio. Co więcej, jeśli w trakcie obowiązywania wypadku doprowadzi do wypadku lub będzie miała co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi będzie jej groziła kara bezwzględnego pozbawienia wolności – sąd nie będzie mógł orzec o jej zawieszeniu. Przewiduje się również rozszerzenie przepadku przejazdów o sytuacje, w której kierowca ma od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we krwi lub ma zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, zakazy prowadzenia pojazdów nie będą mogły się nakładać.

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak zapowiedział wprowadzenie nowego typu przestępstwa, tj. organizacja i udział w nielegalnych wyścigach, za którego popełnienie ma grozić grzywna do 5 tys. zł. Pojawi się też nowe wykroczenie – tzw. drift, które będzie karane grzywną 1,5 tys. zł, zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące oraz zatrzymaniem pojazdu na 30 dni. Zaostrzone zostaną sankcje za brawurową jazdę.



Nowe przepisy obejmą tzw. młodych kierowców. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, iż przez dwa lata od uzyskania prawa jazda takie osoby będzie obowiązywał zerowy limit na alkohol oraz ograniczenia prędkości. Jednocześnie minister ogłosił, iż prawo jazdy kategorii B będzie można uzyskać po ukończeniu 17 roku życia. Takie osoby do ukończenia 18 lat będą musiały jednak jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy (osoby, która ukończyła 24 rok życia lub ma prawo jazdy od 5 lat).



To nie wszystko. Przewiduje się również wprowadzenie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym, ograniczenie możliwości redukcji punktów karnych za wskazane wykroczenia oraz zwiększenie limitu prędkości ciągników rolniczych na drogach publicznych z 30 km/h do 40 km/h.