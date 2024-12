Resort Bodnara reaguje na komunikaty RPO ws. traktowania ks. Michała O. i urzędniczek MS

List księdza Michała O.

Pod koniec października Sąd Apelacyjny zdecydował, że ksiądz Michał O. oraz dwie byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości mogą wyjść na wolność po wpłaceniu 350 tys. zł kaucji. Kapłan przebywał w areszcie siedem miesięcy.

W lipcu do opinii publicznej trafił list, w którym ksiądz O. opisywał okoliczności swojego zatrzymania: utrudniony kontakt z obrońcą, szykany ze strony funkcjonariuszy, brak dostępu do wody i jedzenia, trudności w skorzystaniu z toalety, a także warunki panujące w areszcie. W związku z publikacjami i wypowiedziami osób publicznych na temat rzekomego stosowania tortur przy zatrzymaniu oświadczenie wydał szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko. „W związku z licznymi publikacjami prasowymi i wypowiedziami osób publicznych, w tym polityków, zarzucającymi funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosowanie wobec zatrzymanego księdza Michała O. tortur poprzez odmówienie dostępu do jedzenia i picia, możliwości skorzystania z toalety, a także wystawienie na widok publiczny w celu poniżenia oświadczam, iż są one nieprawdziwe i narażają dobre imię funkcjonariuszy realizujących czynności zatrzymania” – napisał szef ABW.

Co księdzu Michałowi O. zarzuca prokuratura

Przypomnijmy, że ks. Michał O. ze Zgromadzenia Księży Sercanów, szef Fundacji Profeto, to jedna z osób, które znalazły się w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w przyznawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Pieniądze te powinny być przeznaczane na wspieranie ofiar przestępstw, a także na finansowanie powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie osób, które odbyły wyroki. Ksiądz podejrzewany jest przez prokuraturę o działania prowadzące do nadużyć w wykorzystaniu tych pieniędzy.

Zarzuty dotyczą dotacji na budowę ośrodka dla ofiar przestępstw „Archipelag”, który powstaje na warszawskim Wilanowie. W czerwcu prokuratura uzupełniła zarzuty kierowane pod adresem księdza o „pranie pieniędzy” poprzez transakcję pomiędzy głównym wykonawcą „Archipelagu” a fundacją.