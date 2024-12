Policja otrzymała od Prokuratury Krajowej dokumenty potrzebne do dokonania zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Taką informację podało radio RMF 24, zaznaczając, że polityk Prawa i Sprawiedliwości może w każdej chwili zostać doprowadzony przez funkcjonariuszy do aresztu. Informacje te potwierdziły u m.in. Wirtualna Polska i Onet.

Czytaj więcej Prawo karne Jest decyzja sądu ws. aresztu dla Marcina Romanowskiego W poniedziałek Sąd dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zdecydował, iż poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości - Marcin Romanowski - trafi na trzy miesiące do aresztu. Jego obrońca już zapowiedział odwołanie od tej decyzji.

– Zgadza się, dokumenty w tej sprawie wpłynęły już do Komendy Stołecznej Policji. Teraz podjęte zostaną czynności, by skutecznie zrealizować polecenie sądu – informuje insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji, cytowana przez Onet. – Co ważne, dla policjantów to jest czynność wyłącznie techniczna. W każdej takiej sytuacji, kiedy chodzi o doprowadzanie, postępujemy dokładnie tak samo, stosując te same procedury – dodaje.

W poniedziałek 9 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS. Decyzja ta wynikła m.in. z obawy o możliwość utrudniania przez mężczyznę śledztwa. Romanowski ma trafić do aresztu na 3 miesiące – o czym informował jego pełnomocnik, adwokat Bartosz Lewandowski.