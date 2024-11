Groził śmiercią Adamowi Bodnarowi. Jest decyzja prokuratury

To nie pierwszy przypadek gróźb pod adresem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. W lipcu br. na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Prosna na odcinku od Aquaparku do pola golfowego w Kaliszu w województwie wielkopolskim ktoś namalował farbą w sprayu hasła nawołujące do zabicia Adama Bodnara oraz premiera Donalda Tuska.