Wróciła głośna sprawa pobicia Wojciecha Kwaśniaka i afery SKOK Wołomin

W lutym skazanych w tej sprawie zostało dwóch mężczyzn. Piotr Polszczyk został uznany za winnego podżegania do napadu na urzędnika za co sąd skazał go na 10 lat więzienia i wypłatę pół miliona zł zadośćuczynienia. Wyrok dwóch lat pozbawienia wolności usłyszał Jacek W., który utrudniał wykrycie napadu poprzez zacieranie śladów. Obaj odwołali się od tego orzeczenia, domagają się uniewinnienia.

Piotr Polaszczyk ponownie przed sądem. SKOK Wołomin w tle

Nad ich apelacjami sąd okręgowy miał pochylić się w czwartek. Zanim jednak do tego doszło Piotr Polaszczyk złożył wniosek o wyłączenie sędziego przewodniczącego. Argumentował to podejrzeniem popełnienia przez tego sędziego przestępstwa oraz przewinienia dyscyplinarnego. Jak się okazało oskarżony skierował do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu niedopełnienia obowiązków służbowych przez sędziego, a do rzecznika dyscyplinarnego zawiadomienie o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego.

O co chodzi? Jak wyjaśnia obrońca Polaszczyka mec. Mateusz Czepukojć, sędzia ten negatywnie rozpatrując ostatni wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowana jego klienta wykazał się – jego zdaniem- nieznajomością sprawy, myląc rzekomo niektóre fakty zarówno w uzasadnieniu jak i sentencji postanowienia.

- To gra na czas – komentuje mec. Jerzy Naumann, pełnomocnik Wojciecha Kwaśniaka. Według niego doniesienie na sędziego do prokuratury to zagrywka procesowa obrony. - Oskarżonemu z końcem roku mija casu w którym ma przebywać w areszcie. Liczy zatemy, że jeśli do tego czasu sprawa się nie zakończy, to areszt zostanie mu uchylony. To gra, nie tylko dla odwleczenia postępowania, ale przede wszystkim dla uzyskania spodziewanego profitu, czyli uzyskania wolności – mówi adwokat.